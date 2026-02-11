自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

NBA》詹皇中斷連21年的大紀錄！湖人今戰馬刺 卻有4人因傷缺陣

2026/02/11 08:43

詹姆斯。（資料照，路透）詹姆斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天將在主場迎戰馬刺，根據《ESPN》報導，湖人此戰將有4人缺陣，包含41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因左腳關節炎缺席，這也代表詹姆斯將中斷連續21年入選年度陣容的大紀錄。

湖人隊今天宣布，詹姆斯因左腳關節炎，東契奇（Luka Doncic）左大腿後肌拉傷、里維斯（Austin Reaves）左小腿傷勢管理，以及史馬特（Marcus Smart）右腳踝痠痛，4人今天都將缺陣。此外，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）因右膝痠痛，被列為出賽存疑（questionable）。

這將是詹姆斯本季第18場缺陣，無法達到單季65場的年度獎項門檻，意即詹姆斯中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄。詹姆斯開季因坐骨神經痛缺席，本季出賽34場，平均每場有21.8分、6.8次助攻、5.7顆籃板、1.1次的抄截。

而東契奇則是連3場因傷缺陣，根據《ESPN》指出，東契奇已經能跑步，並計畫參加今天5打5的訓練，仍未排除在美國時間週四出戰老東家獨行俠的可能性。東契奇仍希望參加週末的全明星賽。

湖人隊目前仍以32勝20敗居西部第五，截至今天賽前，湖人本季碰上馬刺的對戰成績為1勝2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中