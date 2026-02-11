NBA》詹皇中斷連21年的大紀錄！湖人今戰馬刺 卻有4人因傷缺陣

詹姆斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天將在主場迎戰馬刺，根據《ESPN》報導，湖人此戰將有4人缺陣，包含41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因左腳關節炎缺席，這也代表詹姆斯將中斷連續21年入選年度陣容的大紀錄。

湖人隊今天宣布，詹姆斯因左腳關節炎，東契奇（Luka Doncic）左大腿後肌拉傷、里維斯（Austin Reaves）左小腿傷勢管理，以及史馬特（Marcus Smart）右腳踝痠痛，4人今天都將缺陣。此外，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）因右膝痠痛，被列為出賽存疑（questionable）。

請繼續往下閱讀...

這將是詹姆斯本季第18場缺陣，無法達到單季65場的年度獎項門檻，意即詹姆斯中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄。詹姆斯開季因坐骨神經痛缺席，本季出賽34場，平均每場有21.8分、6.8次助攻、5.7顆籃板、1.1次的抄截。

而東契奇則是連3場因傷缺陣，根據《ESPN》指出，東契奇已經能跑步，並計畫參加今天5打5的訓練，仍未排除在美國時間週四出戰老東家獨行俠的可能性。東契奇仍希望參加週末的全明星賽。

湖人隊目前仍以32勝20敗居西部第五，截至今天賽前，湖人本季碰上馬刺的對戰成績為1勝2敗。

