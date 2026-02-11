自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》史上最貴索托右外野防守太慘將改守位 大都會總裁說分明

2026/02/11 09:12

索托。（資料照，路透）索托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星強打索托（Juan Soto）新賽季將從右外野移防至左外野，大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天受訪表示，索托在左外野的位置感到非常舒適，這對球隊來說是合理的選擇。

現年27歲的索托在2024年12月以15年7.65億美元的史上最大合約加盟大都會，去年出賽160場，交出43轟、105分打點，選到127次保送，打擊率2成63，整體攻擊指數（OPS）為0.921，另外跑出生涯單季新高的38次盜壘成功。

不過，索托去年在右外野防區表現不佳，他上季在右外野的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-12」，其DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）為「-7」。

史登斯提到大都會右外野手的人選，包含資深外野手泰勒（Tyrone Taylor）、農場頭號野手班吉（Carson Benge）、還有新同學梅蘭德茲（MJ Melendez）等人。

史登斯說，索托以前也守過左外野，球隊也多次討論，「我們現在有不少具有運動能力的外野手，無論是在大聯盟、或是接近大聯盟層級的，所以右外野位置開放給他們，並不是一個壞結果。」

