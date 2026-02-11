經典賽》日本隊、南韓隊預備投手名單出爐 台灣隊和捷克卻沒有

台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在3月開打，官方今天公布各隊的預備登錄投手名單，休賽季加盟太空人的日本球星今井達也入選，但位在C組的台灣隊和捷克隊卻尚未公布預備登錄投手名單。

經典賽官網報導，各隊的預備登錄投手名單，每支球隊最多可把6名投手列入名單，作為首輪賽事結束後可徵召的備用投手。各隊在第一輪賽事結束後，最多可以換4名投手，接著8強賽後最多可再更換2名投手。

日本隊的預備登錄投手名單中，有今井達也、國民隊左投小笠原慎之介，還有日職西武獅左投隅田知一郎、軟銀鷹終結者杉山一樹、樂天金鷲後援右投藤平尚真、中日龍新星金丸夢斗。

南韓隊的預備登錄投手名單，有因傷退出國家隊的火球男文東珠，三星獅左投裴燦昇、LG雙子右投劉泳澯、斗山熊20歲新星金澤延。

澳洲隊預備登錄投手名單有5人，包含3屆大聯盟明星賽經驗的強投罕德瑞克斯（Liam Hendriks），還有右投吉本斯（Cameron Gibbens）、右投溫亞德（Kai-Noa Wynyard）、左投索普（Lewis Thorpe）、左投漢姆森（Kailen Hamson）。

