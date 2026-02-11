MLB》關鍵跑壘讓藍鳥錯失冠軍 「IKF」嘆媒體無人問讓他深感不公平

去年世界大賽G7的9局下，凱納法利法在本壘前被觸殺。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年效力藍鳥隊的金手套工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），近日以1年600萬美元合約轉戰紅襪。凱納法利法今天受訪談到去年世界大賽G7的關鍵跑壘，坦言很遺憾當晚沒有媒體採訪他，讓他說明當下的想法。

去年道奇與藍鳥的世界大賽G7，9局下當時藍鳥1出局攻占滿壘，三壘跑者是凱納法利法，藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）接到球後傳本壘完成封殺，凱納法利法只差一點就能跑回再見分。凱納法利法的離壘距離過短，也成為比賽關鍵點之一。

凱納法利法今天受訪說，當時看到瓦修擊出球時，他以為自己會從三壘跑回本壘，為藍鳥贏得世界大賽冠軍，「我當時的情緒就像贏得世界大賽一樣，但球一落地的那一刻，我腦中只有一個念頭：低頭衝刺，去破壞雙殺。」

當時凱納法利法依照藍鳥隊教練團指示，離壘距離僅7.8英呎，據大聯盟Statcast數據顯示，這時該年世界大賽三壘跑者第四短的離壘距離。凱納法利法指出，「如果可以重來一次，我肯定會多踏出幾步，但你還是得照球隊的要求去做，這就是當時的情況。在那種情況下，壘上有跑者，他們總是讓跑者留在壘包附近，以防被牽制出局。」

「沒想到那會是這麼接近的一個PLAY。」凱納法利法說，「如果我再多一步，我可以安全跑回來，但我沒有。」凱納法利法提到，他沒有想過要滑壘，是想著要破壞對方的雙殺。

凱納法利法也對於賽後沒有媒體記者詢問那個關鍵PLAY感到遺憾，「對我來說最難受的是，如果這件事會被放大成這麼大的話題，當時能有鏡頭對著我，讓我有機會說明會比較好。結果事情鬧得沸沸揚揚，我卻沒得到一次像樣的採訪，我覺得這很不公平。大家都在胡亂猜測，卻沒有真正聽我說那個PLLA。所以那段時間很難受，但說到底，我只是照指示去做，那是球隊的策略。」

