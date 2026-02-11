自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》關鍵跑壘讓藍鳥錯失冠軍 「IKF」嘆媒體無人問讓他深感不公平

2026/02/11 12:28

去年世界大賽G7的9局下，凱納法利法在本壘前被觸殺。（資料照，美聯社）去年世界大賽G7的9局下，凱納法利法在本壘前被觸殺。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年效力藍鳥隊的金手套工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），近日以1年600萬美元合約轉戰紅襪。凱納法利法今天受訪談到去年世界大賽G7的關鍵跑壘，坦言很遺憾當晚沒有媒體採訪他，讓他說明當下的想法。

去年道奇與藍鳥的世界大賽G7，9局下當時藍鳥1出局攻占滿壘，三壘跑者是凱納法利法，藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）接到球後傳本壘完成封殺，凱納法利法只差一點就能跑回再見分。凱納法利法的離壘距離過短，也成為比賽關鍵點之一。

凱納法利法今天受訪說，當時看到瓦修擊出球時，他以為自己會從三壘跑回本壘，為藍鳥贏得世界大賽冠軍，「我當時的情緒就像贏得世界大賽一樣，但球一落地的那一刻，我腦中只有一個念頭：低頭衝刺，去破壞雙殺。」

當時凱納法利法依照藍鳥隊教練團指示，離壘距離僅7.8英呎，據大聯盟Statcast數據顯示，這時該年世界大賽三壘跑者第四短的離壘距離。凱納法利法指出，「如果可以重來一次，我肯定會多踏出幾步，但你還是得照球隊的要求去做，這就是當時的情況。在那種情況下，壘上有跑者，他們總是讓跑者留在壘包附近，以防被牽制出局。」

「沒想到那會是這麼接近的一個PLAY。」凱納法利法說，「如果我再多一步，我可以安全跑回來，但我沒有。」凱納法利法提到，他沒有想過要滑壘，是想著要破壞對方的雙殺。

凱納法利法也對於賽後沒有媒體記者詢問那個關鍵PLAY感到遺憾，「對我來說最難受的是，如果這件事會被放大成這麼大的話題，當時能有鏡頭對著我，讓我有機會說明會比較好。結果事情鬧得沸沸揚揚，我卻沒得到一次像樣的採訪，我覺得這很不公平。大家都在胡亂猜測，卻沒有真正聽我說那個PLLA。所以那段時間很難受，但說到底，我只是照指示去做，那是球隊的策略。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中