MLB》慘！領29億約的左右開弓砲手桑坦德又躺了 將缺陣5至6個月

桑坦德。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕藍鳥左右開弓砲手桑坦德（Anthony Santander）去年季後賽因背部傷勢，無緣世界大賽。如今桑坦德將於美國時間週三動左肩盂唇手術，預計將缺陣5至6個月的時間。

桑坦德是在2025年1月以5年9250萬美元合約（約新台幣29.3億元）加盟藍鳥，但桑坦德受到左肩不適影響，還一度出現肩關節半脫位，他於去年美國時間5月30日因左肩發炎被放進60天傷病名單，直到9月23日才歸隊，季後賽只打5場就因傷提前報銷。

請繼續往下閱讀...

現年31歲的桑坦德上季僅出賽54場是近5年最少，交出6轟、18分打點，打擊率1成75，整體攻擊指數（OPS）僅0.565，勝利貢獻值（WAR）為「-1.0」。

藍鳥隊官網報導，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，桑坦德在去年11月和12月都在休息和復健，到了今年1月初開始加強打擊訓練時出現狀況，「他來到訓練基地接受檢查，我們盡一切努力避免這種情況發生。考量到我們去年所面對的情況，以及和Tony討論後，這是讓他恢復到100％狀態的最佳方式，只是這個時機點確實很不幸。」

藍鳥隊春訓前傷兵問題不少，前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）因右前臂疲勞，將無法在開季時登板；而藍鳥右投弗朗西斯（Bowden Francis）動尺側副韌帶重建手術，預計2026年賽季報銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法