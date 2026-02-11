網球》網壇三巨頭比艾卡拉茲、辛納更好？ 納達爾分享看法

納達爾。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕網壇知名教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）日前曾表示，僅僅因為喬科維奇（Novak Djokovic）在澳網4強擊敗辛納，就認為「三巨頭」打的比辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）更好，這是一種錯誤的觀念，此說法也引起議論，對此，納達爾（Rafael Nadal）也分享看法。

納達爾今天和妻子一同出席自家基金會舉辦的活動也被媒體問到此事，他說，「我不覺得有什麼爭議，我也不想製造爭議，但他分析是錯的，這就像用在巴薩踢球時的梅西分析今天的梅西，用在皇馬踢球的C羅分析當今的C羅。」

請繼續往下閱讀...

「最終每個人都會有成就自己的事業，我從未說過有些人會比其他人優秀的言論，每個人職業生涯都會證明誰更出色，他們都是這項運動偉大的球員。」納達爾說：「我認為我們應該為擁有像Novak這樣的人感到高興，他在場上馳騁多年依舊保持高水準表現。」

談到同樣來自西班牙的艾卡拉茲，納達爾說：「擁有Carlos也是一種福氣，因為他是一位偉大的球員，代表我們征戰世界各地，更重要的是，他把網球運動提升到另一個難以置信的境界，我認為我們該好好享受跟欣賞。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法