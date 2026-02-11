自由電子報
MLB》去年吞K率僅3.1％寫生涯新低 三屆打擊王：我討厭被三振

2026/02/11 14:10

阿拉耶茲。（資料照，法新社）阿拉耶茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕三屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）休賽季以1年1200萬美元合約，轉戰舊金山巨人。阿拉耶茲今天受訪表示，新賽季將從一壘回到熟悉的二壘防區，也提到自己討厭被三振。

阿拉耶茲去年效力教士隊，整季出賽154場，交出8轟、61分打點，打擊三圍是0.292/0.327/0.392，整體攻擊指數（OPS）為0.719。

阿拉耶茲是一名極少被三振的打者，去年整季只被三振21次，其被三振率僅3.1％是生涯單季新低。阿拉耶茲的生涯吞K率平均為6.1％，但他的進階數據標準化攻擊指數（OPS+）為99不到聯盟平均，wRC+（加權得分創造值）也只有104。

被問及獨特的打擊風格，阿拉耶茲說，「我討厭被三振，相信你自己，上場去競爭...保持單純，努力把球進場內。」

巨人棒球事務總裁波西（Buster Posey）對此表示，「我認為沒有把球打進場內，就很難在進攻上保持積極。當然，我也會這樣想的部分原因在於，我們隊上現在的擊球型打者確實能平衡其他類型打者的特點。我不會坐在這裡說，相信打線應該完全由這種類型的打者組成。」

「我多少會從自己的球員經驗汲取一些想法。我待過最好的那些球隊，當你進入季後賽並面對最頂尖的投手時，那些能把球打進場內、逼迫守備方做出處理的球隊，通常會比那些一場吞15次、16次三振的球隊更有優勢。」波西說道。

