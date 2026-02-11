三分砲火轟下五連勝 東泰高中成為本屆首支前進HBL四強隊伍

新竹縣東泰高中憑藉著穩定的外線火力和絕佳團隊默契，成功擊敗強敵。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕114學年度HBL高中籃球聯賽男子組八強賽昨天在新北新莊體育館持續點燃戰火，新竹縣東泰高中憑藉著穩定的外線火力和絕佳團隊默契，成功擊敗強敵，成為本屆八強賽事中唯一五連勝的隊伍，並率先挺進本屆男子組四強決賽，重返台北小巨蛋四強舞台。

東泰高中表示，在這場賽事中，由高三學生全億繳出全場最佳22分、9助攻，紀伍柏俊16分、6籃板、4助攻和5抄截，搭配許恩翔拿下18分，張勝淇17分，外籍生羅雄威也有10分、14籃板的好成績。教練高丁國柱喜極而泣，表示目前獲得的成績讓自己很有成就感，也期勉最後一階段繼續努力。

縣長楊文科表示，東泰高中近年已成為國內高中籃球實力穩定的強校之一，今年球員們在場上展現出強勢的競技水準與不屈不撓的運動家精神，令全體縣民感到與有榮焉。他也特別感謝校方、教練的長期耕耘，以及家長後援會全力支持，未來縣府會持續挹注資源，讓竹縣子弟能在體育賽場中發光發熱。

本屆四強決賽將於3月21日、22日在台北小巨蛋登場，楊文科邀請縣民屆時一同為東泰高中好手們加油打氣，期許東泰小將能保持連勝氣勢，為新竹縣奪下校史首座冠軍獎盃，再創高峰。



東泰高中以三分砲火轟下五連勝，成為本屆首支前進HBL四強隊伍。（擷取自新竹縣政府官網）

外線火力全開，東泰小將強勢重返小巨蛋。（擷取自新竹縣政府官網）

