NBA》溫班亞瑪打26分鐘狂砍40分寫史上第一紀錄 馬刺宰湖人收5連勝

2026/02/11 14:04

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天作客湖人，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）狀態極佳，只打26分鐘就飆出全場最高40分、12籃板，率隊以136：108痛宰紫金大軍，笑納5連勝。

湖人今天多名主力休兵，詹姆斯（LeBron James）因左腳關節炎缺席、東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）以及史馬特（Marcus Smart）也都因傷沒辦法上場。

碰上殘陣的湖人，馬刺上半場火力全開，溫班亞瑪首節一人包辦25分，成為1996-97賽季有逐球紀錄以來，馬刺隊史單節得分最高紀錄，另外這也是本季聯盟單節第3高分，僅次於哈登（James Harden）的27分、愛德華茲（Anthony Edwards）和雷納德（Kawhi Leonard）的26分。

馬刺上半場團隊命中率高達63%，溫班亞瑪飆出37分全場最高，刷新本季半場最高得分，C.布萊恩（Carter Bryant）14分次之；湖人方面，僅拉雷維亞（Jake LaRavia）拿下10分得分上雙，馬刺在半場打完已經取得84：55大幅領先。

由於勝負大致底定，兩隊在第3節後段陸續換上替補球員，消化剩下時間。馬刺今天團隊命中率57%，溫班亞瑪繳出全場最高40分、12籃板，成為聯盟史上首位出賽26分鐘但能繳出至少40分、12籃板的球員，替補上陣的布萊恩16分次之。

湖人方面，今天5人得分上雙，肯納德（Luke Kennard）、提姆（Drew Timme）都拿下14分全隊最高。

