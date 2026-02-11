台日交流賽》遭羅德單場3轟 樂天桃猿次戰敗陣

杜禹鋒。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕昨交流賽首戰逆轉勝的樂天桃猿，今天和千葉羅德海洋再戰，羅德隊首局就靠石川慎吾全壘打先馳得點，1局下種市篤暉小試身手連飆2K。樂天桃猿前5局未敲安，6局才靠杜禹鋒安打破蛋，終場1:9落敗，雙方兩場各取1勝。

羅德隊的日本隊代表種市篤暉先發登板，他面對何品室融、鍾玉成和許賀捷，前兩位打者都遭三振，最快球速156公里，投完1局退場。

劉家翔2局被愛斗、田村龍弘接連長打狙擊，兩出局後岡大海也擊出長打。樂天前5局僅選2保送，因兩度遭雙殺，前5局15上15下。

6局下，邱勝宥擊出樂天團隊首安，下一棒的杜禹鋒接著補上安打，在前來看球並抽中開球資格的父親見證下，擊出帶有打點安打，讓樂天桃猿破蛋。

7局上登板的李家明，被首位打者高野光海擊出陽春砲，羅德再次拉開分差。李家明單局2保送，又因雙殺不成，羅德再靠滾地球拿分。而高野光海8局又對邱駿威開轟，單場雙響。

9局下2出局後，曾冠傑擊出三壘打，代打李勛傑選到保送，但陳佳樂遭三振。

樂天桃猿賽前。（特派記者林宥辰攝）

種市篤暉。（特派記者林宥辰攝）

樂天桃猿。（特派記者林宥辰攝）

