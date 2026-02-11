NBA》杜蘭特紀錄夜率隊力退快艇 「超級長腿」乳液廣告引熱議（影音）

杜蘭特。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今在主場與快艇一役繳出26分，率隊以102：95收下2連勝，他也成為史上第4位累積千場得分至少20分的球員。

火箭此役帶著78：72領先進入第四節，決勝節一開始就連拿7分擴大領先，成功捍衛主場，今外線28投14中，命中率5成，快艇三分球30投僅8中，兩隊明將在休士頓再次對決，杜蘭特今22投8中，另有6籃板、3助攻，不過也出現5次失誤，森根（Alperen Sengun）22分、7籃板，快艇以雷納德（Kawhi Leonard）24分最佳。

杜蘭特成為繼詹姆斯（LeBron James）、馬龍（Karl Malone）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，史上第4位累積1000場單場至少20分比賽的球員。

另外，杜蘭特過去曾因小腿乾燥到龜裂引發討論，他近日成為知名護膚品牌代言人，今賽前也在個人帳號放上為長腿擦保濕乳液的廣告片段，影片為追求廣告效果，還刻意不斷延伸他的長腿，引起球迷熱議。

