自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特紀錄夜率隊力退快艇 「超級長腿」乳液廣告引熱議（影音）

2026/02/11 14:59

杜蘭特。（路透）杜蘭特。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今在主場與快艇一役繳出26分，率隊以102：95收下2連勝，他也成為史上第4位累積千場得分至少20分的球員。

火箭此役帶著78：72領先進入第四節，決勝節一開始就連拿7分擴大領先，成功捍衛主場，今外線28投14中，命中率5成，快艇三分球30投僅8中，兩隊明將在休士頓再次對決，杜蘭特今22投8中，另有6籃板、3助攻，不過也出現5次失誤，森根（Alperen Sengun）22分、7籃板，快艇以雷納德（Kawhi Leonard）24分最佳。

杜蘭特成為繼詹姆斯（LeBron James）、馬龍（Karl Malone）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，史上第4位累積1000場單場至少20分比賽的球員。

另外，杜蘭特過去曾因小腿乾燥到龜裂引發討論，他近日成為知名護膚品牌代言人，今賽前也在個人帳號放上為長腿擦保濕乳液的廣告片段，影片為追求廣告效果，還刻意不斷延伸他的長腿，引起球迷熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中