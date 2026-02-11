冬奧》美速滑選手摔跤害到南韓 遭韓國網友痛罵後關閉留言

2026冬奧短道速滑混合2000公尺接力賽，美國選手斯托達德（後）摔倒，南韓選手金桔里閃避不及撞上。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026米蘭－科爾蒂納冬奧短道速滑混合2000公尺接力賽，10日舉行半決賽時，美國選手斯托達德（Corinne Stoddard）不慎摔倒，在她後方的南韓選手金桔里閃避不及發生碰撞倒地，使得韓國代表隊退出爭奪獎牌的行列，賽後斯托達德IG湧入南韓網友的痛罵，目前她已關閉留言功能。

原本佔據領先位置的斯托達德摔倒瞬間，可以看到金桔里在她後方。（美聯社）

據韓媒《中央日報》報導，在混合2000公尺接力第12圈時，佔據領先位置的斯托達德突然滑倒，金桔里也跟著撞上，導致手臂受傷流血．裁判方面並未接受南韓的申訴，導致向來以速滑為強項的韓國失去奪牌機會。

請繼續往下閱讀...

斯托達德摔倒後，加拿大選手閃身而過。（路透）

據了解，此次冬奧速滑場地曾被批評冰面過軟，比較像是給花式滑冰使用的，但已來不及更換，斯托達德在先前的賽事也有滑倒，但他雖然不是故意害到金桔里，還是被南韓網友罵翻。

從後方過來的金桔里，即將撞上斯托達德。（路透）

在斯托達德的IG上，有韓文留言要求她向南韓跪下、重新去學怎麼走路，並質疑她的冰刀鞋上塗了蜂蜜，還有英文留言諷刺她是「全世界最會滑倒的選手」，導致斯托達德關閉留言。

金桔里和斯托達德撞到牆面上。（路透）

南韓隊退出奪牌行列，金桔里相當懊惱。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法