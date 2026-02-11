中職》味全與韓職LG雙邊合作 啦啦隊交流內容曝光！

味全龍營業部總監（左）與LG TWINS球團經營負責人（右）簽署年度雙邊合作。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍球團正式對外宣布，已與韓國職棒球隊 LG TWINS 達成全年度合作之正式協議。雙方將於行銷、啦啦隊及應援文化推廣層面展開多元合作，包含聯名主題日規劃、啦啦隊雙邊交流等，致力深化應援文化之互動與連結。

本次合作將聚焦於應援文化的深度融合，交流內容涵蓋應援曲目授權交換、啦啦隊與吉祥物合作演出等項目，並透過行銷策略共享與資源整合，進一步提升雙方球迷之參與感與互動體驗，拓展職棒文化交流的更多可能。

在資源共享方面，韓方將引薦 KBO 知名應援曲製作團隊，協助味全龍打造專屬應援曲，並引介韓國知名電音製作公司INITIAL MUSIC，使得味全龍成為中華職棒首支與該公司合作的球隊，本次合作將邀請其旗下 DJ 來台演出，在新球季呈現韓職賽後電音二次會的現場氛圍。此外，亦將導入多首韓式應援 EDM，豐富味全龍整體應援內容與球迷觀賽體驗。

味全龍球團表示：「我們非常高興能與 LG TWINS 達成年度合作之正式協議，延續去年交流所累積的良好成果，並期待今年在合作內容上進一步深化與拓展。透過整體性的文化交流與策略聯盟，開創與世界接軌的更多可能，並為球迷朋友帶來更創新、多元且具吸引力的觀賽感受。」

