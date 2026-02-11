自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

職籃球星林秉聖簽雙重合約 判賠攻城獅336萬元

2026/02/11 18:00

林秉聖。（資料照，記者林正堃攝）林秉聖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者張文川／台北報導〕 職籃球星林秉聖2023年與PLG新竹攻城獅隊、T1台北台新戰神隊簽下「雙胞合約」，被控一魚兩吃，攻城獅文創公司提告向林秉聖、台新育樂公司求償共1276萬元，並請求法院確認球員契約關係及聘任關係；台北地院審理後，今判決林秉聖應賠償336萬9234元違約金給攻城獅。可上訴。

攻城獅主張，台新戰神惡意挖角，以高薪利誘林秉聖違約跳槽違約，影響職籃交易秩序，致使攻城獅失去主力球星，球隊戰力與商譽皆受損，已支出的費用和預期票房、週邊商品收入也受損，損失估約逾5000萬元，訴請林秉聖單獨賠償違約金276萬餘元，並要求林秉聖與台新育樂連帶賠償1000萬元。

但林秉聖與台新育樂說，攻城獅所提出的合約，是單方面的無名契約，且攻城獅未取得林秉聖的離隊證明就簽約，合約並沒有生效，林秉聖與台新的簽約模式才是符合爭取自由球員的慣例，於確認林秉聖已與原球團終止契約後，才與林秉聖簽約。

北院日前開庭時，林秉聖的律師批攻城獅有恐怖情人心態，「得不到就要毀掉他」，使林秉聖2年多來飽受酸民攻擊，林才是最大的受害者，攻城獅所稱的損失是咎由自取，「種什麼因、得什麼果」，請法官用判決還給林秉聖公道。

戰神隊的律師團主張，攻城獅惡意挖角，故意不讓原球團中信特攻跟進報價留人，使職籃運動產業大亂，破壞球團與球員契約的安定性，林秉聖是在正式恢復自由球員身分後，才簽約加入戰神隊，過程合法。

案經台北地院審理2年多，今天認定林秉聖違約，應單獨賠償攻城獅336萬餘元，台新戰神隊則是無須賠償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中