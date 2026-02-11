職籃球星林秉聖簽雙重合約 判賠攻城獅336萬元

林秉聖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者張文川／台北報導〕 職籃球星林秉聖2023年與PLG新竹攻城獅隊、T1台北台新戰神隊簽下「雙胞合約」，被控一魚兩吃，攻城獅文創公司提告向林秉聖、台新育樂公司求償共1276萬元，並請求法院確認球員契約關係及聘任關係；台北地院審理後，今判決林秉聖應賠償336萬9234元違約金給攻城獅。可上訴。

攻城獅主張，台新戰神惡意挖角，以高薪利誘林秉聖違約跳槽違約，影響職籃交易秩序，致使攻城獅失去主力球星，球隊戰力與商譽皆受損，已支出的費用和預期票房、週邊商品收入也受損，損失估約逾5000萬元，訴請林秉聖單獨賠償違約金276萬餘元，並要求林秉聖與台新育樂連帶賠償1000萬元。

但林秉聖與台新育樂說，攻城獅所提出的合約，是單方面的無名契約，且攻城獅未取得林秉聖的離隊證明就簽約，合約並沒有生效，林秉聖與台新的簽約模式才是符合爭取自由球員的慣例，於確認林秉聖已與原球團終止契約後，才與林秉聖簽約。

北院日前開庭時，林秉聖的律師批攻城獅有恐怖情人心態，「得不到就要毀掉他」，使林秉聖2年多來飽受酸民攻擊，林才是最大的受害者，攻城獅所稱的損失是咎由自取，「種什麼因、得什麼果」，請法官用判決還給林秉聖公道。

戰神隊的律師團主張，攻城獅惡意挖角，故意不讓原球團中信特攻跟進報價留人，使職籃運動產業大亂，破壞球團與球員契約的安定性，林秉聖是在正式恢復自由球員身分後，才簽約加入戰神隊，過程合法。

案經台北地院審理2年多，今天認定林秉聖違約，應單獨賠償攻城獅336萬餘元，台新戰神隊則是無須賠償。

