世界棒球經典賽倒數計時 台中先抽幸運兒看台日交流賽

世界棒球經典賽倒數計時 ，台中抽門票送球迷先看台日交流賽。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開賽倒數不到1個月，台中市政府除敲定比賽期間在市府前廣場直播精彩賽事外，更提前炒熱氛圍，推出市府前廣場賽事直播「週週抽好禮」系列活動，首波抽出觀賞台灣隊備戰經典賽的自辦熱身賽「2026台日棒球國際交流賽」門票，今（11）日贈票給兩名中獎幸運球迷，運動局指出，後續還有門票會抽出，歡迎球迷一起來幫台灣隊加油。

台中市運動局長游志祥指出，台中在國際上享有「世界棒球之都」美名，回顧上屆「2023世界棒球經典賽」預賽，台中即為舉辦城市之一，迎接這屆經典賽，市府規劃3月5日至3月8日在府前廣場1300吋巨幕轉播精彩賽事，讓球迷一起來為台灣隊應援。

請繼續往下閱讀...

為提前炒熱賽事氛圍，運動局自2月2日起連續四週推出「中市府前WBC直播抽好禮！週週抽、現場領 一起為台灣隊加油！」活動，連3週將抽出限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週一於運動局官方粉絲專頁開放留言應援，每週五公開抽獎；另3月5日至3月8日賽事直播期間，市府將加碼準備10份「現場好禮」，於直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前一起來感受賽事熱潮。

首波領到熱身賽門票的兩位女球迷均指出，雖然經典賽在日本舉行，無法在台灣主場幫台灣隊大聲應援略感可惜，但府前廣場有直播，讓球迷仍能就近感受賽事氛圍，也期待賽事期間到現場與大家一同見證精彩時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法