HBL》能仁暌違2年重返4強 本季第2隊拿下小巨蛋門票

2026/02/11 19:02

能仁家商謝瑋恩（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）能仁家商謝瑋恩（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕能仁家商今天在114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強，靠著5人得分達雙位數的團隊多點開花攻勢，終場82：64力退東山高中，拿下關鍵一勝，以5勝1敗的成績，在111學年度後重返4強，也成為本屆第2支確定挺進台北小巨蛋的隊伍。

能仁隊史曾4度封王，但近兩年被拒於4強門外，本季以陳建勳、莊肇紘為進攻核心，加上高三的呂宥叡及高一即戰力盧永茗，在團隊身材劣勢下以快制高，8強賽首戰輸給東泰後，接連贏下上屆冠軍松山、亞軍南山，以及奪冠熱門南湖。

志在重返4強的能仁，上半場繳出42.1％投籃命中率，三分球準星45.5％，菜鳥盧永茗拿10分最高，陳建勳有8分，莊肇紘、謝瑋恩、葉以勒各有6分，團隊多點開花，兩節打完以43：30領先東山。能仁在第三節一度被東山追到9分差，但陳建勳、莊肇紘、葉以勒都跳出來得分，在第四節也將比分擴大到超過20分，讓比賽提前失去懸念。

能仁有5人得分達雙位數，謝瑋恩16分、10籃板，莊肇紘14分、7籃板， 陳建勳13分， 盧永茗14分、8籃板 ，葉以勒14分 ，能仁贏球後跟東泰都已確定搶下4強門票，剩下2張由松山高中、南山高中和南湖高中、彰縣成功高中爭奪。

至於東山沒能扮演攪局者，全隊以黃紹恩的14分、13籃板最佳，吞下6連敗。

能仁家商莊肇紘（中）包夾中傳球。（記者陳志曲攝）能仁家商莊肇紘（中）包夾中傳球。（記者陳志曲攝）

能仁家商葉以勒（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）能仁家商葉以勒（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

能仁家商盧永茗（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）能仁家商盧永茗（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

