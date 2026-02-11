冬奧》中國冬奧5朝老將「半空重摔昏厥」 嚇傻全場觀眾

中國冬奧5朝老將劉佳宇，在11日參加單板滑雪女子U型場地技巧預賽時，不慎從半空中重摔落地。（圖擷取自社群平台「X」）
〔即時新聞／綜合報導〕2026米蘭－科爾蒂納冬奧再度發生一起選手受傷意外，中國冬奧5朝老將、現年33歲的劉佳宇，11日參加單板滑雪女子U型場地技巧預賽時，不慎從半空中重摔落地，整個人躺在地上動彈不得，驚悚畫面也讓嚇壞全場觀眾，原本熱鬧的會場一度陷入鴉雀無聲。
綜合日媒報導，劉佳宇在第2次試滑時，不慎讓滑板卡到賽道上，導致臉部當場重重撞擊冰面，緊接著翻滾數圈後，整個仰躺倒地，無法動彈；另據美國電視台NBC旗下串流平台「Peacock」的轉播畫面顯示，劉佳宇停下翻滾後，被拍到緊閉雙眼，疑似失去意識。醫療人員隨後上前進行約8分鐘的救治，最終用擔架將劉佳宇抬離現場。
請繼續往下閱讀...
中国の劉佳宇が逆エッジで転倒してレスキュー要請 #MilanoCortina2026 #Olympics2026 pic.twitter.com/X3eBBWjIBp— Jaco （@DoaJacobellis） February 11, 2026
女子スノーボードハーフパイプ、中国の選手心配やな— だいつん@むる （@daitun） February 11, 2026
首と背骨折れて無いやろか（´；ω；`）#オリンピック #ハーフパイプ pic.twitter.com/MSz5iQzwHH
【ミラノ五輪】女子ハーフパイプ予選で中国・劉佳宇が転倒、顔面打ちつけ担架で運ばれるhttps://t.co/5fKcGcxvDM— ライブドアニュース （@livedoornews） February 11, 2026
2回目の試技でパイプに板を引っ掛けてしまい顔面を氷上に強く打ちつけ、仰向けで倒れるとその場で動けなくなった。すぐさま医療スタップが駆けつけ手当てをしたのち、担架で運ばれた。 pic.twitter.com/YZh5rfn0wt