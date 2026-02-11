自由電子報
體育 即時新聞

冬奧》中國冬奧5朝老將「半空重摔昏厥」 嚇傻全場觀眾

2026/02/11 20:43

中國冬奧5朝老將劉佳宇，在11日參加單板滑雪女子U型場地技巧預賽時，不慎從半空中重摔落地。（圖擷取自社群平台「X」）中國冬奧5朝老將劉佳宇，在11日參加單板滑雪女子U型場地技巧預賽時，不慎從半空中重摔落地。（圖擷取自社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕2026米蘭－科爾蒂納冬奧再度發生一起選手受傷意外，中國冬奧5朝老將、現年33歲的劉佳宇，11日參加單板滑雪女子U型場地技巧預賽時，不慎從半空中重摔落地，整個人躺在地上動彈不得，驚悚畫面也讓嚇壞全場觀眾，原本熱鬧的會場一度陷入鴉雀無聲。

綜合日媒報導，劉佳宇在第2次試滑時，不慎讓滑板卡到賽道上，導致臉部當場重重撞擊冰面，緊接著翻滾數圈後，整個仰躺倒地，無法動彈；另據美國電視台NBC旗下串流平台「Peacock」的轉播畫面顯示，劉佳宇停下翻滾後，被拍到緊閉雙眼，疑似失去意識。醫療人員隨後上前進行約8分鐘的救治，最終用擔架將劉佳宇抬離現場。

