體育 籃球 學生籃球

HBL》能仁重返4強像「洗三溫暖」 李正豪：很開心延續小羊哥精神

2026/02/11 20:12

能仁家商教練李正豪。（記者陳志曲攝）能仁家商教練李正豪。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕志在重返4強的能仁家商，今天在HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強複賽，靠著5人得分達雙位數的團隊火力，82：64力退東山高中，以5勝1負的成績，成為東泰高中後，本季第2支取得台北小巨蛋門票的球隊。

能仁隊史曾拿過4冠，但過去2季都被拒於4強門外，本季8強賽首戰被東泰「準絕殺」後，士氣未受挫，連續擊敗上季冠軍松山高中、亞軍南山高中以及奪冠熱門南湖高中，今天也在謝瑋恩拿16分，莊肇紘、葉以勒、盧永茗各14分，加上陳建勳13分的領軍下擊敗東山。

「心情有點像洗三溫暖，但球員凝聚力很好，表現算是超乎預期。」能仁教練李正豪力讚球員之餘也感動地說：「很開心延續小羊哥（林正明）的精神，又重回小巨蛋，這幾年沒晉級其實壓力蠻大的，尤其之前說要晉卻沒晉，感觸特別深，也算是給他一個交代。」

林正明在能仁帶兵超過15年，他在2年前因身體因素過世，但他所建立的球隊文化和精神，都深深地影響球員，高三隊長陳建勳說：「小羊哥在球隊就像爸爸，什麼都關注，也是我人生中第二個爸爸。」他也分享自己曾在參加訓練營後回到球隊獲得林正明讚賞，讓他感到驚喜萬分，「因為他很少誇獎人，但他說我進步了，這也讓我更下定決心要做好一名領導者，帶領球隊前進。」

陳建勳在8強賽肩負重任，過去6場有5場打超過30分鐘，場均可攻下19.8分，但他歸功團隊，「重返4強很不容易，我們平均身高是最矮的，但用拚勁去換取每一勝，真一勝真的要感謝球隊的每一個人。」

