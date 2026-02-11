自由電子報
體育 籃球 PLG

東超》和宇都宮的殊死戰被打爆 勇士無緣6強季後賽

2026/02/11 20:18

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士今天在東亞超級聯賽小組賽最終戰要力拚6強季後賽門票，古德溫繳出全隊最高23分，但擋不住對方多點開花的進攻，最終以88：105不敵宇都宮皇者，確定被淘汰。

勇士賽前在東超小組賽取得2勝3負，暫居分組第3，而宇都宮則是3勝2負暫居第2，兩軍今天正面交鋒，勝方可直接拿下6強季後賽門票。

勇士開賽一度和宇都宮拉鋸，但因為失誤較多，首節打完暫時以10分落後，次節進攻還是集中在莫巴耶、古德溫和艾倫身上，本土火力相對薄弱，但該節尾聲靠著古德溫連續站上罰球線搶分，半場打完追到47：54。

古德溫在上半場拿下16分全隊最高，艾倫12分，但本土球員僅曾祥鈞、周桂羽和陳又瑋得分，3人合計僅拿下8分。宇都宮方面，老將比江島慎轟進5顆三分球，一人包辦21分全場最高。

易籃後，宇都宮打出一波9：2攻勢擴大領先，輪到洋將D·J·紐比爾發揮，連續命中三分球也讓勇士難以招架，落後到20分，老將辛特力適時跳出得分助隊止血，只是3節打完勇士還是落後達15分。

雖然勇士末節嘗試反撲，但只要他們得分，宇都宮就會馬上反擊，不給勇士太多逆襲機會，在勝負大致底定情況下，宇都宮也大幅走馬換將，連45歲的田臥勇太都替補上陣，他們也順利收下6強門票。

勇士古德溫繳出全隊最高23分、7籃板，艾倫進帳22分，但本土球員都只有零星得分，曾祥鈞、陳又瑋5分已是最高，本土合計只拿17分。宇都宮方面，全隊投進16顆三分球，且命中率達47%，洋將紐比爾攻下27分，比江島慎投進5顆三分球進帳26分。

東超》和宇都宮的殊死戰被打爆 勇士無緣6強季後賽艾倫。（富邦勇士提供）

陳又瑋。（富邦勇士提供）陳又瑋。（富邦勇士提供）

辛特力。（富邦勇士提供）辛特力。（富邦勇士提供）

