NBA》湖人最大亮點！「皇太子」得分本季新高 還飛身打火鍋、飆三分

布朗尼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天輪休多名主力被馬刺打爆，「皇太子」布朗尼（Bronny James）獲得不少上場時間，繳出本季代表作，成為最大亮點。

布朗尼此戰替補出賽25分22秒，10投5中、外線2投全進，攻下本季新高12分，另有6助攻、3籃板、1火鍋。

布朗尼在第四節有不少精彩好球，像是妙傳給蒂耶羅（Adou Thiero）完成空中接力灌籃，還飛身賞馬刺長人歐利尼克（Kelly Olynyk）火鍋、並在下個進攻回合飆進三分球，一守一攻讓現場沸騰。

賽後受訪時，布朗尼直言，自己在場上越來越有自信，「我感覺自在多了，隊友們相信我、教練們相信我，很高興能上場比賽，並抓住這個機會。」

布朗尼也指出，比起進攻方面，他更注重防守端的發揮，「我們隊上有很多得分好手，東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里維斯（Austin Reaves），他們隨時都能得分，但他們也需要像我、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉雷維亞（Jake Laravia）這樣能防守的球員。」

Bronny James full highlights vs. San Antonio Spurs （108-136 L）:



A season-high 12 Points on 5/10 FG, 2/2 from 3, 3 Rebounds, 6 Assists （2 TOV）, 1 Block, 3 PF, and a +/- of -6 in 25:22 minutes played



Including his defense on Wemby



Also on Youtube:https://t.co/gMNxWBF5cR pic.twitter.com/4eZ1OjbJ5T — MrBuckBuck （@MrBuckBuckNBA） February 11, 2026

