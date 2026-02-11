HBL》衛冕軍松山確定晉級4強 3隊拚最後1張小巨蛋門票

松山高中劉廷寬（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕松山高中今天在114學年度高中籃球甲級聯賽男子組8強複賽，靠著5人得分達雙位數，終場以92：65輕取南山高中，戰績為4勝2負，確定不會跌出前4名，取得台北小巨蛋門票，續朝衛冕之路邁進。

松山在複賽贏彰縣成功、東山高中、光復高中，輸給能仁家商、南湖高中，今天對上上季冠軍賽對手南山，兩隊賽前同樣是3勝2負，此仗雙方都積極搶勝，但南山主力謝旻耕在昨天扭傷，成為球隊利空。

請繼續往下閱讀...

松山開賽就打出27：14的攻勢，上半場結束以51：37領先，進入下半場後更持續重創對手，單節拉出24：11的狂潮，將比分擴大至超過20分，勝負也毫無懸念。

松山以王浚善、任語璿各16分，劉廷寬拿14分，潘彥銘有11分，呂書瑋10分。南山的謝旻耕因傷只打10秒，石靖瑜的10分最佳，輸球後戰績落到3勝3負，明天對陣南湖高中為背水一戰。

HBL 4強席位已有6勝0負的東泰高中、5勝1負的能仁家商取得，松山在今天贏球後戰績為4勝2負，不管明天最終戰對東泰的勝負，都確定不會跌出前4名，而彰縣成功在今天以71：63贏球後，與南山、南湖都是3勝3負，3隊將力爭最後一席門票。

松山高中任語璿（左）三分得手。（記者陳志曲攝）

松山高中王浚善（中）。（記者陳志曲攝）

松山高中潘彥銘三分出手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法