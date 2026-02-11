自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》海神2位洋將合轟53分 打敗全本土的戰神終止5連敗

2026/02/11 21:41

海神克力斯上籃得分。（記者林正堃攝）海神克力斯上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄海神今作客和平籃球館，在對手以全本土應戰下，靠兩位洋將賽克維奇、克力斯合轟分，以104：90擊敗台北戰神，終止近期5連敗，丁聖儒出賽33分鐘拿下29分，仍無法助隊贏球。

在聯盟暫居倒數2名的兩隊近期都遇傷兵潮，戰神週末都只以單洋將梅克應戰，不過他今也因上週日比賽與對手發生碰撞導致左膝挫傷無法上陣，因此罕見派出全本土陣容，近期常只以雙洋將應戰的海神今登錄3名外援克力斯、賽克維奇和奧迪傑，不過于煥亞、蘇文儒等本土主力持續缺陣。

在對手以全本土出戰下，海神也在禁區握有絕對優勢，首節籃板數是20：5的差距，靠克力斯獨攬15分，帶著34：25領先進入次節，戰神本土球員展現韌性，次節持續緊咬比分，上半場打完追到54：57落後。

海神上半場團隊命中率43.%，得分集中在外援身上，克力斯19分、8籃板，賽克維奇拿下12分，戰神僅丁聖儒得分上雙，獨得16分，劉彥廷也有9分進帳。

海神在對手以全本土出賽下前兩節沒能討到太多便宜，易籃後打出11：2的一波流擴大優勢，不過丁聖儒持續輸出，單節再進帳9分，幫助球隊將分差縮小至個位數，海神僅以78：70優勢進入決勝節。

戰神持續追分，倒數9分25秒黃聰翰外線破網，助隊追到只剩3分差，不過海神暫停回來後也靠吳曉謹回敬一顆三分彈，接著靠克力斯和賽克維奇輪流得手，以及胡瓏貿在外線放冷箭，才逐漸擴大差距，順利踢館成功。

海神得分集中在洋將，賽克維奇28分、13籃板，克力斯25分、15籃板，吳曉謹和陳懷安各拿9分，胡瓏貿進帳6分。

戰神此役在只有全本土之下吞下4連敗，團隊4人得分超過雙位數，丁聖儒29分、5助攻、3抄截，雷蒙恩15分、5籃板，劉彥廷挹注11分、4籃板，黃聰翰10分。

海神賽克維奇上籃得分。（記者林正堃攝）海神賽克維奇上籃得分。（記者林正堃攝）

胡瓏貿後仰出手。（記者林正堃攝）胡瓏貿後仰出手。（記者林正堃攝）

丁聖儒。（記者林正堃攝）丁聖儒。（記者林正堃攝）

丁聖儒。（記者林正堃攝）丁聖儒。（記者林正堃攝）

雷蒙恩。（記者林正堃攝）雷蒙恩。（記者林正堃攝）

