HBL》劉廷寬拚到門牙斷兩顆 松山晉4強直呼「值得了」

松山高中擊敗南山高中，晉級四強。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕衛冕軍松山高中今靠著隊長劉廷寬14分、7助攻領軍，團隊共5人得分達雙位數，終場以92：65輕取南山高中，以4勝2負的成績提前晉級HBL男子組4強，前一場被撞斷兩顆門牙的劉廷寬還笑說：「值得了！」

松山跟上東泰、能仁家商的腳步前進小巨蛋，至於南山、南湖和彰縣成功高中戰績都是3勝3負，3隊明天要在8強賽最終戰爭取最後一張門票。

請繼續往下閱讀...

南山主力謝旻耕因受傷僅上場10秒，戰力重挫，松山也把握機會，全場一路保持領先到比賽終了，賽後教練葉韋喬聽到媒體恭喜晉級4強時還面露不可置信的面容，他說：「我們只知道輸了就沒了，所以這場就是背水一戰，最後一戰也會認真打！」

劉廷寬在前一場對南湖時拚到弄斷門牙，今天又扭傷左腳踝，他認為，只要能夠前進小巨蛋一切都值得，「我今年壓力超大，都凌晨2、3點才睡，畢竟去年打下冠軍，不希望4強紀錄到我這就斷掉。」

劉廷寬今天因斷牙在場上難以說話，他苦笑說，連兩場都受傷真的很衰，在比賽結束後還被隊友揹著離場，他很開心有搶到勝利，但明天最後一場對東泰應該不會上場了。

松山高中劉廷寬受傷退場。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法