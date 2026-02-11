東超》開幕戰能扳倒宇都宮殊死戰卻慘敗 吳永仁點出差異

富邦勇士教練吳永仁。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士今天在東亞超級聯賽小組賽最後一戰以88：105不敵宇都宮皇者，確定無緣季後賽。不過，兩隊前一次交手，雙方打得有來有往，一路激戰到延長賽由勇士獲勝，分析這兩場比賽差異，總教練吳永仁表示，第一場比賽球隊攻守策略做得很好，命中率也高，加上對方情蒐可能不夠完整，讓球隊有機會和他們抗衡。

勇士在這季東超開幕戰和宇都宮激戰到延長賽後獲勝，但今天雙方再度交手，勇士卻打得不盡理想。對於球隊這兩戰的差異，吳永仁說：「第一場能夠表現好打到延長賽贏球，主要是一開始的進攻跟防守策略做得很好，我們的命中率非常高，加上當時宇都宮對我們可能情蒐沒做到這麼完整，對我們沒這麼了解，讓我們有機會跟他們抗衡，但到了這最後一場，他們做了很好情蒐，加上這一場他們命中率非常高，才有不一樣的結果。」

古德溫則認為，對方這一戰真的打得很好，畢竟是冠軍隊伍的實力，「我們知道這會是很艱難一戰，大家也盡力去對抗，還是要稱讚他們打得很好，進攻傳導也很流暢。」

這季重返東超還是未能晉級季後賽，吳永仁表示，「感謝東超給我們很好的舞台，跟全亞洲最好球隊交手，這季沒辦法進到6強覺得很可惜，但我們可以藉著這6場比賽學習，下季努力再重返東超。」

