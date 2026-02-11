自由電子報
TPBL》爐主海神結束「混亂」上半季 胡瓏貿：人生不可能每年都很順遂

2026/02/11 23:09

胡瓏貿爭球。（記者林正堃攝）胡瓏貿爭球。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄海神今面對全本土出戰的台北台新戰神，靠兩位洋將賽克維奇和克力斯合轟53分，以104：90終止近期5連敗，代理主帥朱永弘表示，雖然贏球，但內容不是很好，也期待年假後傷兵能陸續回歸。

朱永弘指出，今天控球的問題被無限放大，「我們必須認清事實，解決控球的問題，很多東西其實不難，就是有沒有想要突破的決心，都打到職籃了，基本上不會破區域不太可能，今天轉捩點是用賽克維奇打1號，雖然也有一些失誤，但整體上比較流暢。」

對於海神上半季的低迷，朱永弘以「措手不及」形容，他表示，季中換帥讓球隊面臨不少壓力，「不管做得好不好，球迷都不會認為是好事情，我們一直在嘗試新的組合要產生化學效應，希望下半季傷兵歸隊的時候，原本掌握度沒那麼高的板凳球員會有更多的信心，這是對我們之後的比賽很重要，我也希望今年這些遭遇能帶給整個團隊最好的養分。」

海神一哥胡瓏貿也不諱言，今天球隊雖然以3名外援出賽，但繳出內容並不理想，至於上半季球隊的低潮，胡瓏貿表示，團隊經歷傷兵、換帥，變動很大，球員只能不斷適應，「上半季其實滿混亂的，人生嘛，不可能每一年都很順遂，不可能每年都一直贏，只能保持信心，持續相信教練團與隊友，做對球隊好的事情。」

