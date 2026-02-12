「斑馬」率馬刺大戰勇士挑戰6連勝 今日賽事預告與轉播

溫班亞瑪。（資料照，路透）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA有三場轉播，第一場是尼克交手七六人，第二場為快艇面對火箭，最後一場是馬刺踢館勇士，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望率黑衫軍拿下6連勝。
今日還有HBL、冬季奧運、桌球等賽事，請喜愛的觀眾轉時觀看。
NBA
08：30 尼克VS七六人 緯來體育
09：00 快艇VS火箭 緯來育樂
11：00 馬刺VS勇士 緯來體育
HBL
12:00 南山高中 VS 永仁高中 女生複賽
13:40 陽明高中 VS 北一女中 女生複賽
15:20 彰縣成功 VS 能仁家商 男生準決賽
17:00 松山高中 VS 東泰高中 男生準決賽
18:40 南山高中 VS 南湖高中 男生準決賽
轉播：愛爾達體育1台
WTT球星挑戰賽
13:30 清奈站 第一日（上）
19:30 清奈站 第一日（下）
轉播：愛爾達體育2台
冬季奧運
16:25 俯式雪橇 男子第1/2趟 愛爾達體育3台
16:55 雪板 男子障礙資格賽 愛爾達體育4台
19:10 自由式滑雪 男子雪上技巧決賽 愛爾達體育3台
19:50 余睿 越野滑雪 女子10公里計時賽決賽 愛爾達體育4台
20:40 雪板 男子障礙決賽 愛爾達體育3台
23:25 競速滑冰 女子5000M決賽 愛爾達體育3台
23:30 捷克VS加拿大 冰球 男子預賽 愛爾達體育1台