體育 籃球 NBA

「斑馬」率馬刺大戰勇士挑戰6連勝 今日賽事預告與轉播

2026/02/12 06:43

溫班亞瑪。（資料照，路透）溫班亞瑪。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA有三場轉播，第一場是尼克交手七六人，第二場為快艇面對火箭，最後一場是馬刺踢館勇士，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望率黑衫軍拿下6連勝。

今日還有HBL、冬季奧運、桌球等賽事，請喜愛的觀眾轉時觀看。

NBA

08：30 尼克VS七六人 緯來體育

09：00 快艇VS火箭 緯來育樂

11：00 馬刺VS勇士 緯來體育

HBL

12:00 南山高中 VS 永仁高中 女生複賽
13:40 陽明高中 VS 北一女中 女生複賽
15:20 彰縣成功 VS 能仁家商 男生準決賽
17:00 松山高中 VS 東泰高中 男生準決賽
18:40 南山高中 VS 南湖高中 男生準決賽

轉播：愛爾達體育1台

WTT球星挑戰賽

13:30 清奈站 第一日（上）

19:30 清奈站 第一日（下）

轉播：愛爾達體育2台

冬季奧運

16:25 俯式雪橇 男子第1/2趟 愛爾達體育3台

16:55 雪板 男子障礙資格賽 愛爾達體育4台

19:10 自由式滑雪 男子雪上技巧決賽 愛爾達體育3台

19:50 余睿 越野滑雪 女子10公里計時賽決賽 愛爾達體育4台

20:40 雪板 男子障礙決賽 愛爾達體育3台

23:25 競速滑冰 女子5000M決賽 愛爾達體育3台

23:30 捷克VS加拿大 冰球 男子預賽 愛爾達體育1台

 

