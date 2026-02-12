自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》台裔球星卡洛爾因傷退出 蔡其昌深夜發文：讓人相當不捨

2026/02/12 00:58

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽美國隊台裔混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）傳出壞消息，因打擊練習不慎傷到右手鉤骨，確認骨折後將接受手術，不只因傷退出經典賽，能否趕上大聯盟開季也是未知數。對此，中職會長蔡其昌深夜在臉書坦言令人不捨。

蔡其昌指出，去年曾赴美拜訪卡洛爾，雖然最終未能順利邀請他加入 Team Taiwan，但他始終對台灣球迷的熱情支持心懷感謝，並承諾未來將安排時間來台灣舉辦棒球營，親自指導台灣的小朋友，回饋大家的熱愛。

蔡其昌也說，「看著他如願加入夢想中的美國隊，我們也由衷替他感到驕傲與開心。然而此刻傳來傷勢消息，仍讓人相當不捨。希望我們一起為 Carroll送上祝福，期盼他早日康復、重返賽場，持續在大聯盟發光發熱！」

卡洛爾去年生涯第2度入選明星賽，出賽143場，攻擊指數0.883，敲出31轟、84分打點，另有17支三壘安打為全大聯盟最多，今年順利入選美國隊30人名單，更被看好是先發外野手，可惜因傷將辭退經典賽。

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1420572862932377%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

