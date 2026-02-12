MLB》曾破郭泓志隊史鬼神紀錄！ 道奇砸逾4億迎回昔日終結者

菲利浦斯重返道奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在今天宣布簽回昔日終結者菲利浦斯（Evan Phillips），年薪為650萬美元，同時為了騰出40人名單空間，將剛回歸的捕手羅特維特（Ben Rortvedt）給DFA。

菲利浦斯在2022年至2024年都是道奇最令人信賴的後段局數投手，防禦率僅2.21，拿到44次救援成功、34次中繼成功，只有9次救援失敗，能夠製造對手29.6%的揮空率，僅6.5%保送率，是到期2024年的奪冠功臣之一。不過在2025年他只投7場就進入傷病名單，5月下開TJ手術，預計會缺席13到14個月。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，菲利浦斯在2022年賽季單季繳出1.14防禦率的表現，打破台灣好手郭泓志在2010年56場出賽，主投60局，防禦率1.20的隊史紀錄，原本小小郭所寫下的紀錄是打破2003年塞揚名投剛耶（Eric Gagne）1.202的單季最低防禦率紀錄（需至少50局）。

預計菲利浦斯有望在明星賽左右復出，倘若他能夠找回昔日身手，將能大幅增加衛冕軍的牛棚戰力，不過開季他預計將會從60天傷病名單復出。此外，由於道奇需要繳最高額度的豪華稅（110%），因此本筆簽約將讓道奇總共支付1365萬美元（約新台幣4.2億）。《MLBTR》直言，考量到需要承擔的風險，這是一筆不小的代價，但道奇隊砸錢的力道幾乎是沒有上限的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法