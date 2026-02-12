NBA》馬刺藍圖沒有他！曾入選年度新秀陣容、前首輪好手遭釋出

馬刺前首輪好手索漢遭到釋出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年首輪第9順位，曾入選年度新秀第二隊的索漢（Jeremy Sochan），在今天被馬刺給裁掉成為自由球員，預期將會在數支對他有興趣的球隊中做出選擇，決定新東家。

索漢在生涯前3年都能貢獻場均11分以上的輸出，其防守更是為人稱道，只不過生涯至今僅28.7%的三分命中率，還有46.8%的命中率，都證明他在進攻面上的侷限性。身高6呎8吋的索漢，過去還曾在「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的新秀賽季被教練要求擔任控球後衛，打過單場31分14籃板的表現，但最終實驗仍以失敗告終。

本季索漢被馬刺去年首輪第14順位的菜鳥布萊恩（Carter Bryant）給壓縮上場時間，儘管索漢在關鍵時刻能透提供更嚴密的防守，但布萊恩卻在攻防兩端展現出更高的潛力，讓馬刺無法再給索漢更多的時間。

在今年交易大限截止日前，馬刺未能將索漢順利脫手，因而在今天將他釋出，索漢曾對自己的狀況表示：「我不想撒謊，說這一切每天都像彩虹與陽光那樣美好，有些時刻確實非常艱難。我進入聯盟4年了，這大概是我第一次遇到這種狀況。我大可想出一堆藉口、理由或動機，但說到底，對我來說最重要的是記住自己是誰。」。

消息指出，索漢想要能夠立即能夠上場讓他做出貢獻的球隊，而在交易大限前，尼克與太陽曾討論過他的交易。

