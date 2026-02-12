NBA》交易大限後莫蘭特仍留隊 灰熊拒絕重蹈老鷹楊恩覆轍

莫蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊在交易大限前動作頻頻，將隊內2屆明星火鍋王傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易至爵士，當時被認為是交易莫蘭特（Ja Morant）的一個訊號，但是在交易截止後，莫蘭特仍留在隊伍當中。

根據美媒《ClutchPoints》報導，灰熊隊在交易截止日前積極的尋求交易，但是他們不願意接受像巫師隊交易楊恩（Trae Young）一樣的報價。

請繼續往下閱讀...

根據報導，由於莫蘭特場內外的各種問題，沒有太多球隊願意付出太多籌碼，熱火隊是少數對莫蘭特感興趣的球隊，但他們不願意提供灰熊期望的報價。

灰狼與公鹿也曾經與灰熊討論過交易，不過都沒有達成，公鹿希望將庫茲馬（Kyle Kuzma）與波提斯（Bobby Portis）一同放進交易包裹當中，但是灰熊對於這兩位球員沒有興趣。

儘管灰熊目前戰績20勝32敗，但莫蘭特與灰熊都沒有缺席本賽季剩餘比賽的打算，希望透過莫蘭特上場比賽，提升他的交易價值。

莫蘭特因左肘尺側副韌帶扭傷缺席多場比賽，有消息透露，莫蘭特將於明星賽後復出。本賽季莫蘭特僅出賽20場比賽，貢獻19.5分、3.3籃板、8.1助攻，但效率值是生涯最低的-2.5。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法