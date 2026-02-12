自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》藍鳥世界大賽功臣打輸薪資仲裁！ 美媒點出罕見現象

2026/02/12 08:24

洛爾打輸薪資仲裁，新賽季薪水為440萬美元。（資料照，美聯社）洛爾打輸薪資仲裁，新賽季薪水為440萬美元。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥左投洛爾（Eric Lauer）在今天打輸薪資仲裁，新賽季薪水將會是440萬美元，而非他所期望的575萬美元。

報導指出，洛爾的案例非常特別，2022年是他生涯首度取得仲裁資格，當時他獲得242.5萬美元薪水，而在後續他靠著優異表現（158.2局，防禦率3.69），讓他在第二年的薪資仲裁獲得507.5萬美元的薪水，但第三年他因傷表現嚴重下滑，遭到釀酒人釋出，所以沒打薪資仲裁。

2024年洛爾並未在大聯盟投球，最終加盟韓職起亞虎隊，並在休賽季獲得藍鳥小聯盟約，去年4月重返大聯盟，成為球隊能夠一路挺進到世界大賽的重要角色，他以先發、後援兩相宜的特性，投了104.2局，防禦率僅3.18。

洛爾與過往從韓職回歸的投手不同，他還具有仲裁資格，因此藍鳥季末選擇跟他續約（tender）並不意外，但雙方對於薪資沒有共識因此得打仲裁。《MLBTR》指出，過往很少有球員第三年仲裁薪水比第二年低的案例，且韓職回歸的球員通常都會加薪，不過洛爾上季的薪水大概只有220萬美元（依比例算可能領不到180萬美元），儘管他在仲裁第二年的薪水領到507.5萬美元，但藍鳥開出的440萬美元並未違規，而最終藍鳥也打贏這場仲裁。

