體育 2026WBC 最新報導

經典賽》今井達也重返日本隊可能性增加！ 坦言：最好的情況當然是...

2026/02/12 08:43

今井達也。（法新社）今井達也。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕透過入札制度從西武獅轉戰太空人的強投今井達也，在近期受訪時談到自己是否會參加本屆世界棒球經典賽的意願。

今井達也在休賽季以3年5400萬美元（約新台幣17.1億元）加盟太空人，並在加盟記者會上提到，為了備戰新賽季，將不會參加經典賽，但他仍入選日本國家隊的預備投手名單。除了今井以外，預備名單中還有小笠原慎之介、隅田知一郎、杉山一樹、藤平尚真、金丸夢斗

在春訓首日，今井達也接受訪問時，先重申希望顧好旅美首年的念頭，但也提到對日本武士的想法，「希望能為日本隊盡一份微薄之力，因此最後採取折衷的方式。」

太空人總管布朗（Dana Brown）則表示，已經有跟今井溝通過，雖然希望他留在隊內進行調整，他如果他有強烈意願，會交給他自己判斷，「球員有權利做出選擇」、「首先這只是預備名單。考慮到日本隊實力雄厚，或許不會出現需要動用到候補的情況，但若成真，我們會制定計畫確保不影響他對新球季的準備。」布朗提到，如果今井真的受徵召參加WBC的話，有可能會成為中繼或後援投手：「春訓雖會以先發投手節奏來做調整，但進入國家隊後，預期會以中繼後援的身分出賽。」

今井表示：「最好的情況當然是日本代表隊在沒人受傷的前提下奪冠，這也是我的期盼。但萬一出現傷兵，或球隊需要我、且我自己狀態也許可時，我會隨時做好準備。」

不幸的是，日本武士投手群在近期接連遭遇傷病困擾，昨天日本武士已經先將受傷的平良海馬更換為預備名單內的藤平尚真，而在昨天阪神虎大將石井大智在紅白戰被擔架抬出場，目前尚未確定是否會找人來遞補，倘若補人，今井達也絕對會是人選之一。

