NBA

NBA》勇士前鋒格林怒噴NBA選秀制度：這是在教年輕人如何輸球

2026/02/12 10:05

格林。（資料照，路透）格林。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕近期勇士前鋒格林（Draymond Green）在自己的節目中抨擊NBA現行的選秀制度，對於目前許多隊「擺爛」的情況表達不滿，並強調那些被捲入重建計畫的年輕球員得不到正確的指導。

格林在節目中以歐卡佛（Jahlil Okafor）作為例子，2015年他以探花之姿加入七六人，當時七六人透過連續的坦克（擺爛），獲得許多高順位的選秀權，但是他認為球隊長期處於失利的環境會養成不良習慣，阻礙球員的成長。

對此，格林表示：「NBA遲早得想辦法，開始收回這些選秀權，如果你故意擺爛，你的選秀順位會自然下降，你如果真的很爛，那你應該得到這個選秀權。但如果你沒那麼爛，只是想囤積選秀權，那我寧願輸掉整個賽季也拿不到這個選秀權，這簡直是在浪費時間，你是在教這些年輕人如何輸球。」

格林也承認在某些時刻，擺爛確實成功了，雷霆經歷了漫長的重建期，當時吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷缺席了許多比賽，因此累積大量的選秀權，最後在上賽季與溜馬的比賽在搶七大戰中獲得勝利，雖然有著雷霆成功的案例，但他仍然認為這種模式存在問題。

NBA先前調整了選秀抽籤制度，防止球隊故意擺爛，降低了聯盟墊底球隊的選秀機率。格林表示，或許還需要採取更多措施，例如對那些被認為故意輸球的球隊實施自動選秀處罰。

