經典賽》場均150球！台灣隊面臨史上首次4連戰 投手群如何調度？

〔記者羅志朋／台北報導〕WBC經典賽將在3月開打，台灣隊挑16名投手應戰，其中9人為旅外投手，面對4連戰艱難挑戰，投手群如何調度考驗教練團功力。

過去5屆經典賽台灣隊打17場戰績5勝12敗，投手群共動用93人次，場均5.5名投手上陣，總共投了2552球，場均用球數150.1球，平均每局用球數則為17.6球，單場最多208球、最少109球。

如果以投手角色區分，先發投手平均每場比賽投48.6球，牛棚負擔101.5球，每一名後援投手場均投22.7球。

經典賽預賽投手單場最多只能投65球，投50球需休4天、投30球需休1天，連兩天出賽也需休1天，不但有用球數限制，加上台灣隊面臨4連戰考驗，3月5日依序對戰澳洲、日本、捷克、南韓，也讓教練團決定帶WBC隊史最多的16投應戰。

若不論所屬球隊額外的投球限制，台灣隊能投長局數的投手包括徐若熙、古林睿煬、林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖、鄭浩均、胡智爲，陳冠宇、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、孫易磊、張峻瑋負責短局數投球。

其中，能投長局數的投手，預賽多半只能投1場，台灣隊面對史上首次4連戰，大會又有用球數和休息天數限制，牛棚工作量預期相當可觀，歷屆經典賽的經驗已證明，投手群表現決定台灣隊的命運，今年應該也不例外。

