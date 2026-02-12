自由電子報
中職》樂天桃猿主題日公布 8大主題日「做伙」應猿

2026/02/12 12:15

樂天桃猿主題日。（樂天桃猿提供）樂天桃猿主題日。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿2026賽季始動，以年度口號「做伙 #UNITE」 全猿集結，讓場上每一份信念都成為彼此最強大的力量。

每一次投球、每一次揮棒、每一聲吶喊，承載著團隊的信任，匯聚成無可撼動的桃猿。

開幕系列戰將於3/28（六）、3/29（日），在臺北大巨蛋率先熱血登場，球團也將發送樂天桃猿隊史上的首枚冠軍戒指、零錢包、小卡等多項限定贈品，與球迷一同分享榮耀時刻。

今年上半季樂天桃猿規劃豐富的八大主題日，邀請10號隊友做伙進場一起成為桃猿男兒的後盾。

3月31日「做伙炭開工日」作為2026賽季首場桃園主場賽事，將舉辦球迷引頸期盼的冠軍獎牌揭牌儀式，正式宣告新賽季全面啟動。

4月10日「10號隊寵春訓日」，是10號隊寵集合春訓的日子，邀請所有10號隊友帶著家裡的10號隊寵喵喵旺旺咕咕呱呱一起加入樂天桃猿的行列！4月11、12日猿氣心心念念的女僕主題日終於要實現啦～「萌え萌え猿夢女僕」女孩們都穿上了女僕裝，不過...猿氣跟大聖也難逃穿女僕裝的命運！4月24日至26日「YOKOSO 屋台花火祭」一年一度的日式主題趴 YOKOSO 千萬別錯過！

5月8日至10日，霹靂卡霹靂拉拉！「小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊」，樂天女孩將聯名超人氣動畫 《小魔女 DoReMi》，全員化身魔女練習生，用魔法點燃回憶。5月23、24日「永續趴」一起和桃園市政府環境保護局愛地球。5月29日至31日樂天球場將迎來韓國超人氣療癒 IP——DINOTAENG！快來「轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG」找回最單純的快樂！

6月19日至21日上半季最後一個主題日——「動紫趴」，三日由各個世代最耳熟能詳的聲音接力登場，還有球員、女孩帶來不同以往的突破演出，不管你是第一次進場，還是早就把球場當第二個家的老球迷，三日超強卡司的熱血接唱，都會讓你感受到球場滿滿的能量！

2026年主場例行賽上半季門票於ibon售票系統獨家販售，詳細售票資訊與活動內容將於樂天桃猿官方平台陸續公布。做伙最強，全猿齊心，為同一個目標而戰！

