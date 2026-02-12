自由電子報
東超》6強對戰出爐！領航猿、國王碰韓、日強權 搶4700萬冠軍獎金

2026/02/12 13:01

6強季後賽對戰圖。（東超提供）6強季後賽對戰圖。（東超提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽季後賽6強隊伍昨正式出爐，季後賽將於3月18日至22日在澳門舉行，台灣共有桃園領航猿和新北國王兩支球隊晉級，將爭奪150萬美元冠軍（約4710萬台幣）獎金。

本季東超例行賽擴編為12支球隊、3個分組，共進行36場賽事，最終脫穎而出的6支球隊，將角逐聯盟史上規模最大的季後賽。這也是澳門連續第2年舉辦東超季後賽，從2024-25賽季的終極4強賽進化為本季的東超季後賽。

本屆賽事獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元（約4710萬台幣）獎金，亞軍可獲得75萬美元（約2355萬台幣），季軍則可獲得35萬美元（約1099萬台幣），為東超歷史上最高的總獎金。

東超季後賽賽制強調例行賽表現的重要性，3個分組的第1名中，排名前2名的球隊可直接晉級4強；其餘1支分組冠軍與3支分組第2名，則須從8強賽打起。賽程安排確保同組球隊僅可能在冠軍戰交手，為球迷帶來更多新鮮對戰組合。

8強賽先在3月18日登場，4強賽為3月20日，冠軍賽與季軍戰則於3月22日登場。8強賽場館將於近期公佈，4強賽、季軍戰及冠軍戰將於澳門新濠影滙綜藝館（Studio City Event Center）舉行。季後賽門票將於2月26日透過官方售票夥伴TicketLink開賣。

東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示：「2026 EASL季後賽已拉開帷幕，我們將迎來史上最高水準的競爭舞台。6支頂尖球隊齊聚一堂，展現亞洲籃球的深度與實力，爭奪聯盟史上最高獎金。我們非常期待再次回到這個舞台，迎接亞洲冠軍的誕生。」

●2026東超季後賽參賽隊伍名單

【A組】

第一種子：宇都宮皇者（B.LEAGUE）｜4勝2敗

宇都宮皇者於2月11日以105：88擊敗台北富邦勇士，成功鎖定季後賽資格，並以三連勝結束例行賽。同時也一雪2025年10月於東超開幕戰延長賽不敵富邦的敗仗之恥。

宇都宮皇者最終以4勝2敗戰績，憑藉對戰得失分優勢力壓首爾SK騎士，取得A組第一。首輪將對上C組的新北國王。

第二種子：首爾SK騎士（KBL）｜4勝2敗

首爾SK騎士於1月28日以89：78擊敗台北富邦勇士，成為首支晉級季後賽的球隊。該勝利確保其戰績達到4勝2敗，提前鎖定晉級資格。

這是SK繼2023-24賽季後第2度挺進季後賽。球隊在前2戰分出勝負後連拿2勝，掌控分組領先地位，並成功守到最後。首戰將對上B組的桃園璞園領航猿。

【B組】

第一種子：琉球黃金國王（B.LEAGUE）｜5勝1敗

琉球黃金國王於菲律賓阿拉內塔體育館以 88：79擊敗馬尼拉電氣，連續第2年晉級季後賽，並以5勝1敗奪下分組第1。

繼上季於東超4強拿下第4名後，琉球再度展現競爭力，並以自動晉級4強身份成為總排名第2種子。首戰對手將為宇都宮皇者與新北國王的勝方。

第二種子：桃園璞園領航猿（P. LEAGUE+）｜4勝2敗

桃園璞園領航猿於2月4日雖以82：88不敵琉球黃金國王，但仍憑藉得失分優勢，提前取得季後賽門票。

繼上賽季上演奇蹟闖進冠軍戰後，領航猿再度回歸季後賽舞台，並複製去年4勝2敗成績。首戰將對上首爾SK騎士。

【C組】

第一種子：東京電擊（B.LEAGUE）｜5勝1敗

東京電擊於 2月4日擊敗新北國王，正式晉級總冠軍賽。自首戰失利後，電擊豪取五連勝，最終以5勝1敗戰績拿下總排名第1。與琉球同樣以5勝1敗直接晉級4強，首戰將對上桃園璞園領航猿與首爾SK騎士之戰的勝方。

第二種子：新北國王｜3勝3敗

在東京電擊擊敗烏蘭巴托野馬後，新北國王憑藉對戰得失分優勢，確定以分組第2晉級。國王成為聯盟史上唯一連續3季闖進季後賽的球隊，前兩季分別拿下第4名與第3名。本屆首戰將迎戰宇都宮皇者。

