NBA》決勝節差點翻船！ 黃蜂2大主力被禁賽仍險勝老鷹

霍爾、小波爾、威廉斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日黃蜂主場迎戰老鷹，前一場不敵活塞，又因為打架導致隊上兩名主力被禁賽，決勝節相當驚險，一度被追到僅剩1分差，可惜老鷹最終出手未果，最終黃蜂110比107險勝老鷹。

前場因為打架，布里吉斯（Miles Bridges）以及迪亞巴特（Moussa Diabaté）被禁賽4場，黃蜂緊急將霍爾（PJ Hall）從發展聯盟拉上來。

前三節都由黃蜂取得領先，老鷹三分球命中率僅19.2%，導致遲遲無法拉近比分，第三節打完黃蜂89比75大比分領先，而情況到決勝節出現轉機。

決勝節黃蜂進攻當機，將近2分30秒的時間，被對手打出10-0攻勢，老鷹107比108，追到僅剩1分差，可惜後續老鷹奧康古（Onyeka Okongwu）快攻失誤，最終不敵黃蜂。

本場黃蜂米勒（Brandon Miller）得到全場最高31分，小波爾（LaMelo Ball）24分，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）18分，緊急拉上NBA的霍爾則有11分、10籃板的「雙十」成績。

老鷹方面，丹尼爾斯（Dyson Daniels）全隊最高21分，強森（Jalen Johnson ）19分，奧康古18分，麥卡倫（CJ McCollum）17分。

