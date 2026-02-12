NBA》溫班亞瑪進帳26分 馬刺逆轉勇士樂收6連勝

溫班亞瑪率隊逆轉勇士。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天作客勇士，克服最多16分落後，下半場上演逆轉秀，福克斯（De'Aaron Fox）繳出全隊最高27分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）進帳26分，率隊以126：113擊敗勇士，豪取6連勝。

勇士前役在少了多名主力情況下仍以1分差驚險擊敗灰熊，今天在主場迎戰近況頗佳的馬刺，預料是一番硬仗。

勇士在首節命中率不差，在穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）帶領下，首節打完取得7分領先。雖然次節勇士一度擴大到雙位數領先，但這節尾聲馬刺反擊，哈波（Dylan Harper）先拿2分，隨後瓦賽爾（Devin Vassell）外線出手遭犯規，3罰俱中助隊在半場打完追到63：67。

勇士上半場團隊命中率50%，穆迪和波傑姆斯基都拿下12分全隊最高，馬刺方面，福克斯14分最高，而前役飆出40分的溫班亞瑪進帳13分。

易籃後，勇士一度擴大到雙位數領先，但馬刺在這節打出一波11：0攻勢反擊，隨後波斯特（Quinten Post）飆進三分球助隊止血，只是還是擋不住對方反撲，馬刺在3節打完追平。

馬刺在末節擴大到雙位數領先，但勇士並未放棄，在最後2分鐘追到個位數落後，還是無力逆轉頹勢，只能眼看對手收下6連勝。

馬刺今天3人得分突破20分，福克斯繳出全場最高27分、8助攻，溫班亞瑪進帳26分、9籃板、4助攻；勇士方面，D.格林（Draymond Green）、莫爾頓（De'Anthony Melton）和穆迪都進帳17分。

