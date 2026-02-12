自由電子報
世界盃資格賽》阿巴西傷退改譚傑龍遞補 領航猿、戰神最多本土球員入選

2026/02/12 14:20

譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段，台灣隊將在2月26日晚間7點於新北市新莊體育館迎戰強敵南韓隊，儘管台灣隊面對日本苦吞二連敗，但回到主場後，目標全力搶下首勝，爭取進軍世界盃的機會。稍早16人名單做出更動，中信特攻阿巴西因傷辭退，改由桃園領航猿譚傑龍遞補。

台灣隊在本次世界盃亞洲區資格賽被分在B組，與日本、中國以及南韓同組，第一階段遭遇日本隊，雖然在客場以大比分落敗，但回到主場後打出應有實力，以7分飲恨，也展現主場優勢。至於接下來要面對的南韓，他們在第一階段二連勝中國，實力不容小覷，台灣隊要把握主場機會爭取勝利。

台灣隊16人名單日前出爐，上階段因傷缺陣的劉錚確定回歸，讓球隊吃下定心丸，搭配CBA好手陳盈駿、林庭謙以及效力日本B聯盟的游艾喆，由旅外好手打造戰力穩定的核心團隊。

本土職籃方面，領航猿「夜王」盧峻翔搭配首度入選的隊友李家慷，兩人過往協助領航猿打出佳績，有望為台灣隊攻守都做出貢獻。另外，入選的還有馬建豪、高錦瑋與周桂羽等各隊核心球員，至於原本入選的阿巴西，在2月10日練球時右大腿受傷，加上左腳踝舊傷，不得已退出代表隊。經總教練建議、選訓委員同意，改由譚傑龍遞補入16人名單。

這次領航猿共有盧峻翔、李家慷、譚傑龍和阿提諾進入16人名單，為最多人入選的球隊，戰神則有陳冠全、丁聖儒和雷蒙恩入選，這兩支球隊都有3名本土球員入列，為所有球隊當中最多。

