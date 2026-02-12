籃球》正式宣布參選籃協理事長！童子瑋談整併兩職籃：我是公平的角色

基隆市議會議長童子瑋12日出席台灣男籃迎戰中、韓賽前記者會，致詞宣佈參選中華籃協理事長。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華籃協今天舉行世界盃籃球亞洲區資格賽的賽前記者會，擔任台灣隊領隊的基隆市議長童子瑋在致詞時宣布將投入籃協理事長選舉，希望為台灣籃球貢獻一份心力。

籃協預計在今年5月進行理事長改選，日前傳出童子瑋有意角逐，今天他在致詞時首度正式表態，將投入理事長競選。童子瑋說：「謝議長（指謝典林）已經在媒體上披露了一點。我們是在謝議長還有四位副理事長的鼓勵下，如果大家覺得籃球圈需要我，我們當然義不容辭，有勇氣來承擔，為籃球圈服務。」

童子瑋提到對於未來台灣籃壇的展望和目標，「希望為籃球整合更多資源，我現在是國家隊領隊，國家隊的後勤資源非常重要，在這個時代，國家隊出國比賽需要無後顧之憂，不用擔心太多東西。」

此外，童子瑋提到，會努力來跟各球團溝通，整併兩職籃聯盟，「現在不能透露太多溝通的過程，既然要承擔這個責任，就有義務把工作做好。」他提到，過去中華職棒的整併是總統陳水扁時代，整併後職業聯盟進步非常多，國家隊也打出好成績，尤其是去年12強，台灣球迷有目共睹。

「籃球圈現在分裂成幾個聯盟，大家可以看到日本在十幾年前整併聯盟後，實力進步非常快速。職業聯盟進步，選出來的國家隊陣容才有競爭力，所以我們參選的初衷，就是希望讓籃球圈更好，這是一個非常重要的工作。」童子瑋強調，會虛心傾聽球團不同的聲音，把歧見陸續化解，讓大家平心靜氣坐下來合作，「大家都有共同目標，就是讓台灣籃球更好。我剛才致詞也提到，籃球應該是更好的商品、品牌與行銷。我們要把餅做大，理事長的工作我們會努力爭取支持。」

童子瑋強調，自己的優勢在於他是一個「公平的角色」，「我沒有球隊，也不是任何一個聯盟或職業球隊的老闆或股東，所以我可以站在持平的立場來做協調，並爭取中央部會的支持與認同，這是我們的優勢，我們會謙卑傾聽，努力完成目標。」

