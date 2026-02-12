自由電子報
HBL》拚3連霸！北一女奪跨季15連勝 女子組4強對戰出爐

2026/02/12 15:57

北一女中以頭號種子晉級4強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕尋求3連霸的北一女中今天在114學年HBL女子甲級8強賽，於第4節打出逆轉秀，最終以63：59力退陽明高中，以7連勝、跨季15連勝，確定拿下女子組4強頭號種子，將在3月21日先對上永仁高中，尋求連5季進軍冠軍賽的紀錄。

北一女中、陽明高中在8強賽都是6連勝的不敗球隊，兩隊今日對決的贏家將能拿下第1種子，雙方在前三節打完，陽明在第3節僅讓衛冕軍拿8分，因此帶著4分領先優勢，但北一女在第4節成功翻轉戰局。

北一女隊長、上季FMVP得主彭郁榛繳出9分、3籃板、6助攻和7抄截，陳柔安、吳欣穎都拿11分。陽明方面，主控蘇衡14分、9籃板和6助攻，但當加長人許語珊僅拿7分、8籃板。

4強決賽將在3月21、22日於台北小巨蛋登場，北一女以7連勝進軍4強，再度成為頭號種子，屆時將在4強首場對上4勝3敗的永仁高中，陽明則將對上重返4強的南山高中。

北一女中隊長、上季FMVP得主彭郁榛率隊頭號種子晉級4強。（高中體總提供）

北一女中陳柔安率隊頭號種子晉級4強。（高中體總提供）北一女中陳柔安率隊頭號種子晉級4強。（高中體總提供）

北一女中以頭號種子晉級4強。（高中體總提供）北一女中以頭號種子晉級4強。（高中體總提供）

