自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》李家慷首披國家隊戰袍圓夢 學長陳盈駿點出他最大優勢

2026/02/12 15:56

李家慷。（記者塗建榮攝）李家慷。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段將在2月底登場，台灣隊分別迎戰南韓、中國。桃園領航猿後衛李家慷首度入選台灣隊16人名單，他表示，對過去的他而言，這件國家隊球衣是遙不可及目標，能夠如願代表台灣參與正式國際賽，是夢想成真，而他也已經著手做功課，研究中、韓兩隊。

李家慷去年暑假曾經遞補進台灣白隊參與瓊斯盃，而這次是首度參與FIBA成人級別正式國際賽，令他相當期待。過去身為球隊防守悍將，李家慷認為，自己在國家隊首要任務還是防守，「希望能減輕隊友在防守端的壓力，專心進攻，並在體能上做一些調整，希望可以做好教練給我的指令，帶來很好的團隊效益。」

盼了多年終於如願披上台灣隊戰袍，李家慷坦言，對於過去的他來說，這件球衣是遙不可及的目標，這次能入選算是美夢成真。近兩季跟著領航猿參與東超、BCL，他認為，這些國際賽經驗對他而言幫助很大，而為了這次國際賽他也先做功課，「我跟球隊戰術分析師要南韓跟中國隊個人的情蒐，同時請他傳之前在國家隊的戰術，讓我複習一下。我希望可以在有限的時間內趕快融入整個團隊。」

李家慷透露，他有看之前中、韓的比賽，「其實都打得滿好的，尤其是南韓隊，這是一個很好的學習機會，但我對我們台灣自己的實力也是滿有信心的。」

學長陳盈駿看到學弟李家慷入選也很替他開心，陳盈駿表示，自己都有關注李家慷的表現，他在領航猿無論攻守都有很好的貢獻，「尤其他和錚哥（劉錚）都是防守能力很強的球員，他們的加入對國家隊一定會有很大幫助，我很期待。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中