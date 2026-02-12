世界盃資格賽》李家慷首披國家隊戰袍圓夢 學長陳盈駿點出他最大優勢

李家慷。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段將在2月底登場，台灣隊分別迎戰南韓、中國。桃園領航猿後衛李家慷首度入選台灣隊16人名單，他表示，對過去的他而言，這件國家隊球衣是遙不可及目標，能夠如願代表台灣參與正式國際賽，是夢想成真，而他也已經著手做功課，研究中、韓兩隊。

李家慷去年暑假曾經遞補進台灣白隊參與瓊斯盃，而這次是首度參與FIBA成人級別正式國際賽，令他相當期待。過去身為球隊防守悍將，李家慷認為，自己在國家隊首要任務還是防守，「希望能減輕隊友在防守端的壓力，專心進攻，並在體能上做一些調整，希望可以做好教練給我的指令，帶來很好的團隊效益。」

盼了多年終於如願披上台灣隊戰袍，李家慷坦言，對於過去的他來說，這件球衣是遙不可及的目標，這次能入選算是美夢成真。近兩季跟著領航猿參與東超、BCL，他認為，這些國際賽經驗對他而言幫助很大，而為了這次國際賽他也先做功課，「我跟球隊戰術分析師要南韓跟中國隊個人的情蒐，同時請他傳之前在國家隊的戰術，讓我複習一下。我希望可以在有限的時間內趕快融入整個團隊。」

李家慷透露，他有看之前中、韓的比賽，「其實都打得滿好的，尤其是南韓隊，這是一個很好的學習機會，但我對我們台灣自己的實力也是滿有信心的。」

學長陳盈駿看到學弟李家慷入選也很替他開心，陳盈駿表示，自己都有關注李家慷的表現，他在領航猿無論攻守都有很好的貢獻，「尤其他和錚哥（劉錚）都是防守能力很強的球員，他們的加入對國家隊一定會有很大幫助，我很期待。」

