體育 棒球 MLB

MLB》三大完美條件到位！ 日媒期待大谷翔平創最強二刀流賽季

2026/02/12 16:34

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年將是道奇日本巨星大谷翔平完整二刀流的賽季，日媒撰文指出，大谷今年備齊3大完美條件，期待他能夠打出超越2022年賽季的表現，刷新二刀流傳說。

日媒《產經體育》指出，大谷翔平將不會在經典賽登板，本季有可能成為大谷翔平生涯至今最出色的一個賽季，大谷於去年6月重返投手丘，並在季後賽前完成復健，季後賽期間雖然拉長到中6日以上的登板間隔，但在實際登板的比賽中，球數達到100球，甚至投到第7局。外界預期今年開季後，大谷將會正常先發登板，若一切順利，將有機會自2022年以來，再度達成單季同時達成規定投球局數與規定打席的紀錄。

大谷翔平在休賽季受訪時曾表示：「從訓練的反應來看，我覺得身體目前正處於巔峰期。」他也強調，這個休賽季如何度過，將決定自己能把狀態調整到什麼樣的程度。歷經睽違3年的手術與復健後，這個休季沒有復健負擔，大谷在1月時就已多次進牛棚練投，整體調整進度比近年都更順利。

回顧大谷的大聯盟生涯，在季前完全不受傷病或復健束縛、能全力準備二刀流賽季的僅有2022 與2023年，如今具備「巔峰期」、「完整休賽季」與「復健完畢」三大條件，雖然因先發輪值限制，要獲得塞揚獎仍有難度，但外界普遍看好他能超越2022年的「15勝、34轟、95打點、防禦率2.33、219K」最佳二刀流賽季。

大谷翔平新賽季將再度挑戰完全二刀流，力拚2度達成單季同時達成規定投球局數與規定打席的史上第一人紀錄，劍指年度MVP4連霸、生涯第5座MVP大獎。

