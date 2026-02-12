自由電子報
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》高錦瑋重返國家隊 樂見同為「小個子」的丁聖儒也入選

2026/02/12 16:58

高錦瑋。（記者塗建榮攝）高錦瑋。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋上階段世界盃亞洲區資格賽因球隊賽程緊湊缺席，這次再度披上國家隊戰袍，他表示，上階段看對日本的比賽，大家的拚勁感染到他，這次期待能貢獻一己之力。對於台北台新戰神後衛丁聖儒這次入選，兩人都屬於身高不高的後衛，小高表示，很開心看到也有其他小個子球員進到國家隊，大家都有機會在國際賽場展現自己。

雲豹後衛高錦瑋近期為國家隊常客，但上階段因雲豹賽程密集而缺席。小高透露，即便沒參賽，但也很關注台灣隊的表現，「我覺得我們跟日本隊其實真的沒有差很多，因為尤其第2場，大家的態度跟拼勁，其實有感染到我，我也希望這次可以帶著同樣的拼勁去比賽。」

172公分的高錦瑋為全隊最矮小的球員，看到身高僅高他兩公分、打法類型相似的丁聖儒入選，他認為，大家可以一起努力，「在母隊我們是對手，現在既然一起進到國家隊，我們就是一起努力、加油，看到有這樣小個子的球員能夠進到國家隊也是件很開心的事情，代表我們小個子能夠去展現自己。」

對於接下來要碰上日、韓，高錦瑋認為，兩隊實力都很堅強，「南韓狀態非常好，他們能在中國主場把分數拉這麼開，代表他們的實力，還有攻守、紀律性都很好。」

丁聖儒。（資料照，記者林正堃攝）丁聖儒。（資料照，記者林正堃攝）

