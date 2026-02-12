MLB》240億史上最貴男改守左外野 索托：要我投球也行

索托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星強打索托（Juan Soto）去年季後與球團簽下15年7.65億美元（約新台幣240億）天價合約，轉隊首年在右外野守備表現欠佳，新賽季將從右外野移防至左外野。對此，索托表示：「如果要我投球，我也可以上去投。」

大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）日前曾表示，索托本季將從右外野改守左外野，右外野則將開放給多名球員競爭。史登斯認為，從球隊整體陣容配置來看，這樣做很合理，這原本不是事先規劃的，但經過討論後，覺得這是合理的決定。

請繼續往下閱讀...

大都會鎮守右外野的人選包括泰勒（Tyrone Taylor）、貝提（Brett Baty）、農場頭號野手班吉（Carson Benge），以及近期簽下的梅蘭德茲（MJ Melendez）。羅伯特（Luis Robert Jr.）則預定鎮守中外野。

索托去年在右外野防區表現不佳，他上季在右外野的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-12」，其DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）為「-7」。索托曾在2018、2019年效力國民，以及2023年教士時期曾守過左外野，3個賽季累積460場，2019年單季防守表現最佳，OAA為「+5 」。

這次調整的契機，來自大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）在休賽季打電話給索托，詢問他備戰經典賽的情況，索托提到，他正在練習守左外野，因為他在教士時期的前隊友小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）預計會鎮守右外野。門多薩隨即詢問索托是否願意為大都會改守左外野，索托幽默回應：「如果你要我投球，Mendy，我也可以投。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法