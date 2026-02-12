中職》樂天總結兩場交流賽收穫 許賀捷今年加練游擊

樂天桃猿許賀捷。（資料照，特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕結束來回合計4天、2場交流賽行程，樂天桃猿年輕小將們今天從石垣島轉機沖繩返抵國門。兩場和羅德隊的比賽，樂天帳面1勝1敗，帶著收穫與檢討繼續備戰新賽季。

兩場比賽亮點之一在游擊防區，樂天教練團兩場都安排許賀捷鎮守游擊，且兩場都擔任前段棒次，首戰打第2棒、次戰面對日本經典賽投手種市篤暉打第3棒。

許賀捷出身輔仁大學，前年選秀第9輪被樂天指名但未簽約，去年畢業後在次選秀，樂天提前於第2輪再次選他，這次雙方達成共識，許賀捷以410萬簽約金正式加盟。加入球隊不久，許賀捷9月底就完成生涯一軍初登場，今年春訓更有新任務，就是加練游擊防區。

許賀捷在大學時期幾乎都鎮守二壘，他透露，上次守游擊已是國中，但他很開心接受新挑戰，「這次春訓開始新練游擊，希望能夠守好、完美處理每顆球。今年也目標常駐一軍，去年打到後面，因為一軍高張力關係，覺得體力有差，今年希望體能也能夠加強。」

樂天兩場交流賽由二軍總教練鄭兆行帶兵，總結這趟交流，鄭兆行直言，令他驚豔的選手很多。鄭兆行說：「這些二軍選手，隨著經驗累積，越來越有進步。」鄭兆行點名，出身自培的內野手劉子杰、去年選進的18歲新人劉曜維都表現不錯，其他選手也有穩定成長。

