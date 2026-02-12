自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 旅外

籃球》被中國球迷不理性吐口水 陳盈駿還原情況、林庭謙也看過類似場面

2026/02/12 19:05

陳盈駿。（記者塗建榮攝）陳盈駿。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊長陳盈駿日前在CBA隨母隊北京北汽作客山西時，賽後竟遭山西主場球迷吐口水，讓他相當憤怒，今天他也在受訪時還原當時狀況。

陳盈駿日前隨母隊北京北汽作客山西，最後球隊以87：86險勝，賽後球員要走回休息室時，竟遭看台上球迷吐口水，當下陳盈駿也非常生氣。談到當時狀況，陳盈駿說：「那位球迷先是在看台上喊我的名字，罵了幾句，然後朝著我吐口水。」

陳盈駿透露，其實會有這樣的狀況，主要是兩隊過去也有些「歷史淵源」，「很多年前山西的球迷曾經包圍球隊的巴士，不讓大家走，還動手去搖巴士，之後我們作客都會被特別『照顧』。」

同樣在CBA打拚的林庭謙也見過類似狀況，但是是看到球迷對裁判吐口水。不過，林庭謙認為，主要是這些球隊主場氛圍很好，球迷才會這麼激情，「氛圍越好的主場就比較容易發生這種狀況，像是山西、遼寧這些主場都是，但其實也很羨慕他們，整個球場的氣氛非常好，都是他們的觀眾，球迷也會對主場球隊展現支持跟認同感，很享受比賽的感覺。」

林庭謙提到，其實CBA現在對球迷的規範也越來越嚴格，會制止他們做這些事情，甚至會對主場球隊開罰，所以看球文化也慢慢改善。

林庭謙。（記者塗建榮攝）林庭謙。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中