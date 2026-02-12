籃球》被中國球迷不理性吐口水 陳盈駿還原情況、林庭謙也看過類似場面

陳盈駿。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊長陳盈駿日前在CBA隨母隊北京北汽作客山西時，賽後竟遭山西主場球迷吐口水，讓他相當憤怒，今天他也在受訪時還原當時狀況。

陳盈駿日前隨母隊北京北汽作客山西，最後球隊以87：86險勝，賽後球員要走回休息室時，竟遭看台上球迷吐口水，當下陳盈駿也非常生氣。談到當時狀況，陳盈駿說：「那位球迷先是在看台上喊我的名字，罵了幾句，然後朝著我吐口水。」

陳盈駿透露，其實會有這樣的狀況，主要是兩隊過去也有些「歷史淵源」，「很多年前山西的球迷曾經包圍球隊的巴士，不讓大家走，還動手去搖巴士，之後我們作客都會被特別『照顧』。」

同樣在CBA打拚的林庭謙也見過類似狀況，但是是看到球迷對裁判吐口水。不過，林庭謙認為，主要是這些球隊主場氛圍很好，球迷才會這麼激情，「氛圍越好的主場就比較容易發生這種狀況，像是山西、遼寧這些主場都是，但其實也很羨慕他們，整個球場的氣氛非常好，都是他們的觀眾，球迷也會對主場球隊展現支持跟認同感，很享受比賽的感覺。」

林庭謙提到，其實CBA現在對球迷的規範也越來越嚴格，會制止他們做這些事情，甚至會對主場球隊開罰，所以看球文化也慢慢改善。

