體育 網球

網球》擊敗相差23歲年輕對手！瓦林卡締造史上次高紀錄

2026/02/12 20:19

網球》擊敗相差23歲年輕對手！瓦林卡締造史上次高紀錄瓦林卡。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年齡不是問題！40歲的瓦林卡（Stan Wawrinka）寶刀未老，6：3、6：4擊敗年僅17歲的布加德（Thijs Boogaard），開胡挺進鹿特丹男網賽16強，也締造職業男網史上年齡差第2大的對戰紀錄。

「我對自己的表現很滿意，他真的相當年輕，肯定還有許多年的巡迴賽生涯，但我保持專注，力求打得更具侵略性。」這項ATP500等級職業賽在荷蘭海港城市進行，瓦林卡面對會外賽遞補的地主「幸運輸家」布加德，老少年紀相差23歲又3個月，僅次於2011年維也納網賽25歲又11個月的歷史障礙，當時18歲奧地利東道主提姆（Dominic Thiem）擊敗44歲同胞前輩穆斯特（Thomas Muster），如今單手反拍的瑞士老將穩健出擊，不但給後浪震撼教育，也為自己的告別賽季再添輝煌戰績。

坐擁大滿貫3冠的瓦林卡，2015年也曾在鹿特丹掄元，上月他勇闖澳洲公開賽男單第3輪，成為自退役地主羅斯沃爾（Ken Rosewall）以來最年長的傳奇老將，如今轉戰歐洲奏捷，次輪他得強碰目前世界男單排名第8的澳洲頭號種子德米納爾（Alex de Minaur），對方目前26歲。

