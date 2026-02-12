自由電子報
體育 籃球 學生籃球

HBL》生死戰！南湖大勝南山 吊車尾搭上4強列車

2026/02/12 20:48

南湖高中大勝南山高中，搶下最後一張四強門票。（記者陳志曲攝）南湖高中大勝南山高中，搶下最後一張四強門票。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕南湖高中、南山高中今晚在114學年HBL男子甲級8強賽廝殺，南湖靠著張哲瑋在第3節的「神奇表現」，最終以108：85打敗南山高中，隊史首度連兩屆進軍4強。

本季4強決賽將在3月21、22日於台北小巨蛋登場，南湖搭上晉級列車後，將以第4種子挑戰頭號種子東泰高中，另一場4強由衛冕軍松山高中對陣能仁家商。

南山、南湖今天賽前皆為3勝3敗，因此這場比賽將是誰贏誰晉級的「生死戰」。南湖在第1節就砍進6顆三分球，辛宇勝3顆貢獻13分，謝宗恩也挹注10分，兩人攜手率隊取得34：21領先，不過南山在第2節有努力縮小差距，南湖則是靠辛宇勝的壓哨中距離，依舊以50：40，握有雙位數領先。

南山在第3節持續追分，追到54：57落後，而南湖的張哲瑋先來一顆三分球及快攻上籃，接著又是連續2顆三分球，再度為球隊鞏固領先位置，更進一步擴大至16分領先，張哲瑋接著還有一顆壓哨三分球，幫助南湖變成21分領先。

南山第4節難以挽救劣勢，最終就由南湖帶走勝利並且挺進4強，南湖此仗表現最佳絕對是張哲瑋，他上半場僅拿2分，於第3節大爆發，全場攻下21分，辛宇勝也有21分進帳，周佑承21分入袋，陳冠緁貢獻10分，謝宗恩12分、王以勒9分。

女子組方面，尋求3連霸的北一女中在8強賽7場全勝，將以頭號種子在4強賽首場對上永仁高中，陽明高中則是第2種子，將和繼111學年後再度前進小巨蛋的南山高中對壘，爭取總冠軍賽入場券。

南湖高中張哲瑋。（記者陳志曲攝）南湖高中張哲瑋。（記者陳志曲攝）

南湖高中張哲瑋。（記者陳志曲攝）南湖高中張哲瑋。（記者陳志曲攝）

南湖高中幸宇勝。（記者陳志曲攝）南湖高中幸宇勝。（記者陳志曲攝）

南湖高中大勝南山高中，搶下最後一張四強門票。（記者陳志曲攝）南湖高中大勝南山高中，搶下最後一張四強門票。（記者陳志曲攝）

