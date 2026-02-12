經典賽》大學長化身投手群最強後盾 達比修有全程參與日本隊集訓

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽力拚衛冕的日本武士隊，不只找來隊史最多的大聯盟球星加入，2月宮崎集訓更找來教士日籍強投達比修有擔任顧問，他也將全程參與自14日起的日本隊集訓，希望能指導和傳授經驗給球員們。

達比修有是2023年經典賽冠軍成員，原本今年也是日本隊一員，卻在去年10月接受右肘手術宣告報銷，但他將以不同身份貢獻日本隊。監督井端弘和日前曾表示，雖然達比修無法出賽，但一直有跟他聯繫，希望他能把長久累積的旅美經驗傳授給選手。

請繼續往下閱讀...

對此，達比修有受訪時說道：「自從去年10月向井端監督告知手術一事後，他就詢問我是否能以某種形式參與球隊，經過深思熟慮後，我決定參加宮崎集訓，希望能將我從過去大賽中獲得的經驗傳達給球員們，讓大家能夠帶著自信迎接比賽。非常感謝井端監督與日本隊給我這樣的機會。」

井端監督很感謝達比修願意為經典賽日本隊盡心盡力，因為他擁有豐富的經驗，非常了解各國頂尖投手與打者的特性，這是極具價值的東西，尤其對投手群而言，無論是在技術層面或心理層面，他都是極其重要的存在。我自己也有許多要向他學習的地方，雖然時間有限，但希望能一起為奪得世界第一做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法